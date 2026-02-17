Oglasio se Hag: Počinje postupak protiv Tačija i još četvorice zbog ometanja pravde

U četvrtak, 27. februara u Hagu će početi postupak protiv bivšeg lidera i članova bivše tzv. OVK Hašima Tačija, Baškima Smakaja, Isnija Kiljaja, Fadilja Fazljijua i Hajredina Kučija koji se sumnjiče za ometanje pravde, saopštila su danas Specijalizovana veća Kosova.

Kako se navodi, tog dana od 09 do 16.30 počeće uvodna izlaganja.

U optužnici koja je potvrđena 29. novembra 2024, a izmenjena 16. aprila 2025. godine se navodi da je u periodu od 12. aprila do 2. novembra 2023, tokom odvojenih, neprivilegovanih poseta u pritvorskom objektu Tači pružio Smakaju, Kliljaju, Fazljijuu i Kučiju poverljive informacije o svedocima tužilaštva u predmetu koji se vodi protiv njega po optužbama za ratne zločine i naložio im da utiču na svedočenje svedoka tužilaštva i davao im detaljna uputstva kako da to učine.

U optužnici se takođe navodi da je Tači koordinisao delovanje sa tri grupe lica, koje su činili Smakaj, Fazljiju i Kiljaj i druga lica koja se ne terete, kao i sa Kučijem, kako bi uticao na svedočenje svedoka tužilaštva u suđenju za ratne zločine u predmetu "Tači i ostali".

Isni Kiljaj je kao osumnjičeni uhapšen 2. novembra 2023, a 15. maja 2025. privremeno je pušten na slobodu pod strogim uslovima.

Nakon potvrđivanja optužnice, 5. i 6. decembra 2024, Isni Kiljaj, Baškim Smakaj i Fadilj Fazljiju uhapšeni su i prebačeni u pritvorsku jedinicu Specijalizovanih veća.

Hašimu Tačiju je nalog za hapšenje uručen u pritvorskoj jedinici, dok je Hajredinu Kučiju uručen sudski nalog za prvo pojavljivanje pred sudom.

Sva petorica su se izjasnila da nisu krivi.

Isni Kiljaj je 10. decembra 2025. ponovo pušten na slobodu uz kauciju, a Baškim Smakaj i Fadilj Fazljiju su pušteni uz kauciju 10. februara 2026. po odluci sudije pojedinca.

Nakon uvodnih izlaganja, tužilaštvo će početi sa izvođenjem dokaza.

U Specijalizovanim većima u Hagu u toku je suđenje Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, a tužilaštvo je za njih tražilo po 45 godina zatvora.

Tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pripadnici ili pomagači.

Autor: Marija Radić