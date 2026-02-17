Pantić Pilja: Svima jasno da su blokaderi protiv svega što ima veze sa Srbijom

Najstarija srpska književna, kulturna i naučna institucija, Matica srpska, sinoć je obeležavala jubilej od 200 godina u Novom Sadu. To je bio povod da se njih 1500 profesionalnih blokadera ponovo sastane pod vođstvom Milana Pogačara, Marije Vasić - žena Nenada Čanka, koja je učestvovala u planiranju terorističkog napada, ako je neko zaboravio, Miše Bačulova, onoga što prosipa fekalije po Gradskoj kući i sam sebe truje, autoprevoznika Jaćimovića - onaj što je silne pare dobio iz "donacija" za dva dana, izjavila je Biljana Pantić Pilja, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Nije strašno što je Jaćimović uživo, u prenosu rekao da je samo on dovezao punih devet autobusa blokadera, valjda onih iz Novog Pazara i okoline - navodi Pantić Pilja u saopštenju i dodaje:

Nije strašno ni to što su oni ciljano, sa umišljajem došli da izazovu nerede i ne znam šta - pokušaju da spreče da se obeleži jubilej Matice, 200 godina!!! Nije strašno ni to što se na snimku vidi kako blokaderka - studentkinja podmeće nogu ljudima koji izlaze sa svečanosti.

Kako kaže, ništa od ovoga nije strašno.

- Navikli smo i na gore. Da nam lome i pale stranačke prostorije, da napadaju policiju i da dolaze na kuće. Strašno je što smo juče svedočili jednoj novoj vrsti ludila i mržnje. Svedočili smo da blokaderi zvižde i napadaju crkvene velikodostojnike. Bruka i sramota. Ustaše bi vam pozavidele na delovanju - navodi Pantić Pilja i dodaje:

Sada je svima jasno da su ovi zgubidani i blokaderi protiv svega što ima veze sa tradicijom i sa Srbijom. Malo vam je što ste protiv izgradnje crkve na Limanu. Sada bi i popove da kamenujete?!?! Da li ste vi normalni?! Do koje mere ide vaše blokadersko ludilo i mržnja?! Narod će vam suditi na izborima za sva vaša nepočinstva.

Autor: Pink.rs