'EVROPA JE IZGUBILA POZICIJU U NOVOJ PODELI SVETA' Čović za Pink: Sporazum između Rusije i Ukrajine bio bi postignut da se Evropa nije mešala (VIDEO)

Nebojša Čović, nekadašnji potpredsednik Vlade Srbije i predsednik KSS, govoreći o bezbednosnoj konferenciji u Minhenu i situaciji u svetu kaže da dolazi do zaokreta i da je Evropa izgubila poziciju u nekakvoj novoj podeli sveta, za sada.

Čović je rekao da u toj novoj podeli sada imamo Ameriku, Rusiju, Kinu, te dodaje da ne treba zaobići ni Indiju.

- Evropa je izgubila poziciju i Evropa svoju politiku bazira na neprekidnom medijskom pristupu i svakolikom drugom u njihovoj javnosti zasnovanom na mržnji prema Rusiji. Na tome ne može da se živi ako vi nemate energetiku, energentne, rude, nemate sve ono što ste imali, a bilo je potrebno za konkurentnu evropsku privredu - kazao je Čović za Novo jutro TV Pink.

Kako je naveo, Evropa bez Rusije je nekompletna.

- Ona ima svoju tradiciju i kulturu, to je sve u redu, međutim, treba videti od čega se dalje može živeti - ocenio je Čović.

Osvrnuvši se na pregovore između Rusije, SAD i Ukrajine o ukrajinskom rešenju koji će biti održani u Ženevi Čović kaže da se prema najavama vidi da je predviđen i razgovor o teritorijama.

- Ja mislim da bi bio postignut dogovor mnogo pre da se Evropa nije mešala. Evropa je izgleda stalno ometala te razgovore kada se napravi neka vrsta dogovora između SAD-a i Zelenskog - istakao je Čović.

Kako navodi, da se to nije događalo pregovori bi mnogo ranije uspeli.

- Treba imati u vidu da Rusija neće odstupiti od polaznih tačaka, zbog čega je i došlo do rata. Rusi vode Specijalnu operaciju protiv Ukrajinaca, a istovremeno protiv zapada... Neće odstupiti od demilitarizacije - ocenio je Čović.

Prema njegovim rečima, misli da je tu napravljen fundametalno razgovor između Trampa i Putina.

Autor: Pink.rs