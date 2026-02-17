Mrdić: BOJANA SAVOVIĆ JAVNO PRIZNALA KRIVIČNO DELO - HITNO ODGOVORNOST!

Od kako je politički komesar srpskog tužilaštva i desna ruka Zagorke Dolovac tužilac Bojana Savović javno priznala da krši zakone kojima se uređuje status javnog tužioca kao i da je organizator udružene kriminalne grupe čiji je zadatak rušenje ustavnog poretka i nezakonita zaštita lica koja su učinila krivična dela traje akcija tajkunskih Šolakovih medija “spasavanje redova Savović”, izjavio je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Isti mediji koji su nas u ubeđivali da nije važno kako je snimljen razgovor Stana Milera i Vladimira Lučića, za koji se posle ispostavilo da je montiran, već da je važan sadržaj razgovora sada nas ubeđuju da nije važno to što Bojana Savović priznaje da krši zakon i vrši krivično delo već je važno kako je njeno priznanje snimljeno!? Da nije tužno bilo bi zaista smešno! Odlučite se jednom šta je važno - sadržaj ili forma? Da zanemarimo skandal u kome se tužilac Bojana Savović našla prošle nedelje kada se se ispostavilo da je njen rođeni sestrić, sa kojim živi u istoj kući, pušten da se brani sa slobode iako je bio član organizovane kriminalne grupe koja je bacala bombe na restorane i reketirala njihove vlasnike!? - navodi Mrdić i dodaje:

U međuvremenu sam saznao da se taj sestrić Bojane Savović lečio od narkomanije u inostranstvu a da je šef ove grupe “kravica” veoma blizak sa njenim sestrićem kao i da je više puta dolazio u kuću u kojoj živi tužilac Savović. Kakva priča na srpski način koju bi sudija Majić mogao da pretoči u roman - kriminalac reketaš “kravica” i prljavi tužilac Savović pod istim krovom.

- Pozivam javnotužilačku organizaciju da odmah disciplinski procesurira tužioca Bojanu Savović, da bude suspendovana a potom i razrešena sa mesta javnog tužioca. Pozivam Tužilaštvo za organizovani kriminal da u skladu sa svojom zakonskim obavezama pokrene krivičnu istragu protiv Bojane Savović jer ona mora da odgovara za krivična dela koja je počinila - zaključio je Mrdić.

Autor: Pink.rs