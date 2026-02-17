'HUŠKATE NA NASILJE I ULIČNE SUKOBE' Bulatović poručio Aleksiću: Sramota je što tako nesposobni jedino što umete jeste da mrzite

Poslanik SNS-a Dejan Bulatović odgovorio je Miroslavu Aleksiću na sramne optužbe na račun Aleksandra Vučića i dešavanja u Novom Sadu kada su blokaderi pravili haos u toku proslave dva veka Matice srpske.

- Sramno je, Miroslave Aleksiću, kvazi lideru raspale opozicije, što po nagovoru vaših ideologa uporno dinstate, krčkate i huškate na najodvratnije nasilje i ulične sukobe širom Srbije. Sramota je što tako nesposobni jedino što umete jeste da mrzite i širite tu svoju bolesnu mržnju- rekao je Bulatović i doddao:

- Čestitam Aleksiću, jučerašnjim haosom koji ste pravili juče na ulicama Novog Sada, još jednom ste pokazali nepatvorenu mržnju prema svakome ko nema tu vašu bolesnu uništiteljsku ideologiju. I naravno, nije problem ništa drugo do vaša potpuna politička impotencija, a sa druge strane nedvosmislena podrška predsedniku Vučiću koju mu njegov narod pruža.

- Stvar je jasna. Narod Srbije neće ni Aleksića, ni Đilasa, ni blokadere. Neće haos, neće mržnju i krv na ulicama. A to je jedino što vi nudite - bezakonje, nasilje i haos. Bogu hvala, predsednik Aleksandar Vučić je jedina brana tom vašem ludilu i jedini garant da će naša Srbija opstati i biti sve jača i snažnija. Gotovo je Aleksiću, narod vam je rekao NE, pomirite se sa tim. Živela Srbija, živeo predsesnik Srbije Aleksandar Vučić!- poručio je Bulatović.

Autor: Pink.rs