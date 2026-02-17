MESAROVIĆ OŠTRO ODGOVORILA ĐILASU NA PROZIVKE O MILOŠU VUČEVIĆU On je sve suprotno onome što ti nikad nisi bio, oličenje poštenja, čestitosti i hrabrosti (FOTO)

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oštro je odgovorila Draganu Šilasu ističući kako ne bi trebao da poninje Miloša Vučevića koji je za razliku od njega oličenje poštenja, čestitosti i hrabrosti.

- ,,Mašinski mozak” se pregrejao pa se uzbudio više nego obično. Što si nervozan Đilase, kakve su to facijalne ekpresije i mlataranje rukama? Jesi ljut što zaposlena Tepić nije dobro odradila posao ili što politički istomišljenici, fašisti poput tebe, nisu sinoć prekinuli svečanost u Srpskom narodnom pozorištu? Ajde što te neće građani Srbije, ali te neće ni ta ista šačica divljaka koja sinoć vređa sve srpsko i kojima smeta jubilijej Matice srpske?- piše u objavi ministarke Mesarović.

- Ti si se našao da nekoga nešto pitaš i da deliš moralne lekcije. Ti pričaš ko je koliko novca zaradio na ovaj ili onaj način? Odakle tebi kredibilitet da bilo šta pričaš, a zgrnuo si minimum 619 miliona evra zloupotrebljavajući javne funkcije i koristeći uticaj? Ko si ti da tebi neko polaže račune i odgovara na laži i besmislice koje širiš po javnom prostoru Srbije? O tebi je narod rekao šta misli, nadležni organi, nažalost nisu. Njima nije bilo zanimljivo da licu pravde privedu tebe koji si sinomim za pljačku, korupciju i otimačinu- piše u objavi.

- I nemoj više u ta prljava usta da uzimaš Miloša Vučevića. On je sve suprotno onome što ti nikad nisi bio, niti ćeš! - napisala je Mesarović i dodala:

- Za ovih skoro 14 godina politika Aleksandra Vučića i Miloša Vučića uspela je da izbriše sve tvoje brljotine i katastrofalne poteze koji su od ove zemlje napravili jednu od najzaduženijih, sa nezaposlenošću od gotovo 1/3 stanovništva, bez međunarodnog ugleda i dostojanstva. Zato te i boli Miloš Vučević jer je oličenje poštenja, čestitosti i hrabrosti!- piše u objavi.

Autor: Pink.rs