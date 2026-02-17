STVARA SE ATMOSFERA POTISKIVANJA SRBIJE IZ VOJVODINE Lider SNS Vučević: Napad na Maticu je kulminacija, Dinko Gruhonjić oličava ovaj plan

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da je napad na Maticu srpsku u Novom Sadu kulminacija svih dešavanja u prethodnim godinama.

- Ono sinoć je bilo kulminacija svega što se dešavalo prethodnih godina u Vojvodini. Imali smo pokušaje da se zabrani izgradnja crkve na Limanu, da se zabrane srpske trobojke, institucije Srbije u Vojvodini. Napad na Maticu srpsku je kulminacija. U piku je bilo 1500 blokadera, a kad su napali mitropolita bilo ih je najviše 600. Sprečavali su ljude da dođu u SNP. I oni su kao želeli da dođu, sa vuvuzelama. Ne verujem da su tako želeli da dođu. Šarena laža je to. Napali su institucije Srbije. Pokušavaju da prikažu da smo svi mi incidenti tamo koji smo bili, da smo zalutali tamo, a da su oni autentični. Stvaraju takvu atmosferu. Dinko pre svega oličava ovaj plan. Oni su pioni na šahovskom polju. Oni ne razumeju šta rade. Nekultura je alat u rukama onih koji igraju ovu igru, potiskivanja Srbije iz Vojvodine. Kosovo se oduzima, Vojvodina je sledeća. Sve smo doživeli, Knin, Banjaluku, okupaciju Kim. Te stvari se dešavaju. Napadnuta je Matica kao simbol srpstva, posle 2 veka postojanja. Matica je bila bezbednija u Austrougarskoj. Neiophodan i nužan je razgovor sa političkim neistoimišljenicima. Nema razgovora sa onima koji tuku, spaljuju, biju. Izazvali bi haos, linčovali bi ljude, mitropolita, da ih policija nije zaustavila. Poruka je da predsednik ne sme da dođe u Novi Sad. Matica ne sme da organizuje akademiju, kao ni SNP, ne mogu da dođu ni crkveni velikodostojnici - rekao je Vučević.

Autor: D.Bošković