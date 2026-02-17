'INCIDENTI I MRŽNJA NE DEŠAVAJU SE PRVI PUT' Gradonačelnik Novog Sada o incidentu blokadera i napadu na mitropolita Joanikija

Sramotno je što su izviždali i vređali mitropolita, ali to im nije prvi put da pokazuju nepoštovanje prema crkvi i njenim velikodostojnicima koje su nebrojeno puta do sada vređali u medijima i na društvenim mrežama, podsetio je Žarko Mićin, gradonačenik Novog Sada, upitan za komentar o nasilju koje se sinoć odigralo u njegovom gradu.

On je naveo da je izvršen napad na čoveka koji nema veze sa SNS niti sa bilo kime iz vlasti i da je sve dobro osmišljeno i organizovano.

- Sinoć su blokaderi pokazali da im je cilj bio da speče odrzavanje akademije povodom 200 godina Matice srpske i svesno su ušli u ljude koji su došli da podrže događaj i izazvali incident. Napali su starijeg coveka koji nema veze sa SNS niti sa bilo kim iz vlasti već sa Maticom samo zato sto je išao na akademiju. Ono što je dobro je što dosta ljudi među blokaderima nisu Novosađani već su dovezeni autobusima sa strane sa namerom da izazovu incidente i šire mržnju. Bez obzira što su pokušali da bace senku na događaj akademija je bila veličanstvena i do zadnjeg mesta puno pozorište i više hiljada ljudi ispred su pokazali da ogromna većina novosađana podržava Maticu srpsku i prepoznaje njen značaj - rekao je Mićin za Novosti.



Autor: Jovana Nerić