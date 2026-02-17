UŠASAN SNIMAK SA KIM: Albanci presreli automobil sa srpskim tablicama, a onda izvadili terorističke simbole

Grupa Albanaca prekrila je danas u Drenici na Kosovu i Metohiji automobil sa srpskim tablicama zastavom na kojoj su obeležja tzv. OVK, a reagujući na snimak objavljen na Fejsbuk nalogu Drenica sot Igor Simić iz Srpske liste je upitao gde je doslednost međunarodnih predstavnika u pogledu multietničnosti, ljudskih prava i vladavine prava i tzv. "napretku".

Simić je povodom incidenta, koji se dogodio istog danas kada je u Prištini održan skup podrške bivšim vođama tzv. OVK kojima se sudi pred Specijalizovanim većima u Hagu sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, u objavi na Fejsbuku naveo hipotetički primer u kojem bi Srbin postavio zastavu „Velike Srbije“ na automobil Albanca na Kosovu.

"Dragi moji međunarodni predstavnici toliko o obećanjima koje ste dali Srbima o multietničnosti, poštovanju ljudskih prava, demokratiji, vladavini prava i „napretku“ o kome ovih dana toliko govorite“, poručio je Simić.

U Prištini je danas održan protest u znak podrške bivšim vođama tzv. OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, kojima se pred Specijalizovanim većima u Hagu sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Na skupu je učestvovao veliki broj Albanaca sa Kosova i Metohije, kao i iz zemalja u kojima Albanci žive, a među njima je bila i predsednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani.

Okupljeni su nosili veliki broj zastava Albanije i tzv. OVK, a pojedini učesnici protesta bili su obučeni u uniforme sa oznakama tzv. OVK.

Skup je održan na dan kada je 2008. godine Priština protivpravno i jednostrano proglasila nezavisnost i uoči okončanja završnih reči na suđenju bivšim vođama tzv. OVK.

Na suđenju bivšim vođama tzv. OVK u toku su završne reči, koje treba da budu okončane sutra, a Specijalizovano tužilaštvo traži po 45 godina zatvora za svu četvoricu optuženih.

Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine.

Tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pripadnici ili pomagači.

Autor: D.Bošković