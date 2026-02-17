MIĆIN PORUČIO BORKU STEFANOVIĆU: Glumi patriotu, a bio deo vlasti koja je urušila Srbiju

Žarko Mićin, gradonačenik Novog Sada oglasio se večeras na društvenoj mreži X.

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

Borko Stefanović, poznat po tome što je bio deo vlasti koja je ugasila SR Jugoslaviju, Državnu zajednicu Srbije i Crne Gore, u čije vreme je Kosovo proglasilo nezavisnost i okačena omča Srbiji o vrat kroz besmisleno pitanje sudu u Strazburu, a sve biblioteke, knjižare i bioskopi prodati tajkunima i mafijašima, na mrežama danas glumi poštenjačinu i patriotu.

Kad je njegova bivša stranka bila na vlasti od 2000. do 2012. Matica srpska je dobijala manju podršku od nevažnih festivala, a umesto podrške najstarijoj i najvažnijoj kulturnoj instituciji, pare su trošili na uništavanje Srbije i Novog Sada. U njihovo vreme je oformljena lekarska, parvosudna, urbanistička i svaka druga mafija. I zato su 2012. poslati na margine srpske politike, odakle se nikad neće vratiti, jer građani Srbije znaju da bi opet raspordali i uništili državu, za razliku od Miloša Vučevića i Srpske napredne stranke, koji su Srbiju digli iz pepela, i od nje napravili uspešnu zemlju. I koji u razvoj nauke, kulture i obrazovanja ulažu najviše u istoriji Srbije. Nastavićemo da podržavamo Maticu srpsku, Srpsku pravoslavnu crkvu i da razvijamo Srbiju na dobrobit njenih građana!

Autor: D.Bošković