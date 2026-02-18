AKTUELNO

Politika

Biviši đilasovac priznao: Vučić je velemajstor! Da se svi udruže opet će pobediti na izborima, za blokadere ni ukućani neće glasati (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vlasimir Šporčić ||

Željko Veselinović razotkrio SSP.

- Tako da je vrlo, makar meni, poznato ko stoji iza tih bot timova. Konkretno u stranci Slobode i pravde, ko stoji iza tih bot timova, ko su uglavnom žene koje se bave organizovanjem time itd. Tako da svaka ta priča o tome da SSP nema botove, meni je smešna - rekao je Veselinović i dodao:

Imate jednu situaciju da vam ti recimo ljudi koji vode, da kažem, mahom žene, koje vode te neke bot timove koji imaju po 20, 30, 50 lažnih naloga su u javnosti fini, kulturni, zgražavaju se nad svakim nasiljem, nad svakom uvredom. A onda ti isti ljudi sa lažnih profila sipaju najgoru mržnju, uvrede, kletve itd.

Veselinović kaže da bavljenje običnim ljudima ne smeta SNS-u, već opoziciji.

- Dozvoli mi samo da kažem zbog čega je Vučić velemajstor za ovu opoziciju. I dok je ovakve opozicije građani mogu da budu mirni da će on da vlada - naveo je on.

Autor: Pink.rs

