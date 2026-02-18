Mrdić: NORMALNO JE DA ŠOLAKOVI TUŽIOCI KRŠE ZAKON JER TAKO ŠOLAK KAŽE!

Tajkun Dragan Šolak podigao je svoje medije i naredio odbranu svog ličnog tužioca Bojanu Savović za koju već godinu dana lobira da postane tužilac u njegovom omiljenom Tužilaštvu organizovanog kriminala, kaže predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS Uglješa Mrdić.

- Kako Šolakovi mediji kažu normalno je da tužilac Bojana Savović utiče da njen sestrić bude pušten da se brani sa slobode iako je član kriminalne grupe koja je bacala bombe na Vračaru i reketirala vlasnike restorana. Ako čitate Šolakove medije prirodno je da vođa kriminalne grupe koja je bacala bombe ”Kravica” dolazi pod isti krov gde živi vrli tužilac Savović.Kako Šolak kaže, normalno je da tužilac Savović prizna da krši zakone kojima se uređuje status tužilaca za koje javno kaže da su ”glupi zakoni” - navodi Mrdić i dodaje:

Kako Šolak kaže, normalno je da tužilac Savović podučava one koji napadaju policiju kako da to učine a da ne budu krivično odgovorni.

Kako Šolak kaže, normalno je da tužitelj Savović organizuje tajne grupe tužilaca i sudija kako oni koji napadaju policiju ne bi odgovarali.

Sve se to može ako ste Šolakov tužilac i ako je baš on odlučio da vas pošalje u tužilaštvo organizovanog kriminala jer on misli da je vlast i da će da upravlja Srbijom.

Ako čitate Šolakove medije, normalno je da tužilac organizovanog kriminala Mladen Nenadić i tužilac Milenko Mandić, koji je 21 godinu na upućivanju u TOK-u, ne zaštite svedoka ubistva advokata Miše Ognjanovića i puste ga na ulicu da bi bio ubijen!

Šolak kaže da je normalno da Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić osam godina kriju u fioci predmet ubistva advokata Ognjanovića i tako direktno rade za njegove ubice.

Prema njegovim rečima, Šolakovi mediji smatraju da je prirodno da njihova zvezda bude tužilac Jasmina Milanović Ganić koja je 1999. godine odvela novinara Slavka Ćuruviju pred streljački stroj a posle opstruirala istragu njegovog ubistva. Šolaku su i Ćuruvijine ubice dobri ako su protiv Vučića!

- Za Šolakove medije prirodno je da tužilački pomoćnik Rade Bajić, osoba koja je glavni organizator obojene revolucije u TOK, osoba koja je direktno Mariniki Tepić dostavljala dokumenta iz istrage što je krivično delo, bude jedan od najvećih građevinskih investitora u Beogradu, pod Vučićevom vlašću!

Za Šolakove medije je prirodno da Nenadićeva medijska desna ruka Jasmina Čolak protivzakonito preko telegram i signal grupa dostavlja novinarima, pre svege novinaru u civilu Vuku Cvijiću, dokumenta iz istraga.

Ako pitate Šolaka možete da kršite zakone, možete da štitite ubice, možete da se družite sa kriminalcima, možete da učestvujete u ubistvima, možete da učestvujete u napadima na policiju, možete da protivzakonito delite dokumenta iz istrage - sve možete ako ste protiv Vučića. Zato osim ovih tužilaca odgovornost čeka i Dragana Šolaka - ističe Mrdić.

