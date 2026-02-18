ANS osudila napad na Gvozdena Nikolića: Svaki vid agresije i uličarskog ophođenja prema medijskim radnicima direktno ugrožava slobodu informisanja

Asocijacija novinara Srbije oglasila se povodom incidenta koji se dogodio tokom izveštavanja sa protesta u Čačku, u kojem je meta verbalnog napada bio urednik „Glasa Zapadne Srbije“.

- Najoštrije osuđujemo verbalni napad i nedolično ponašanje blokadera prema novinaru Gvozdenu Nikoliću tokom izveštavanja u Čačku. Svaki vid agresije i uličarskog ophođenja prema medijskim radnicima direktno ugrožava slobodu informisanja - ističu u ANS i dodaju:

- Nedopustivo je da se na legitimna novinarska pitanja odgovara uvredama i prostaklukom, bez obzira na političke ili lične stavove pojedinca. Pozivamo sve učesnike javnih skupova na elementarnu pristojnost i poštovanje dostojanstva svih medijskih radnika. U potpunosti stajemo u zaštitu kolege Nikolića i poručujemo da se fizičko, ali ni verbalno nasilje nad novinarima ne sme tolerisati.