NASTAVLJENO SUĐENJE U SLUČAJU 'BANJSKA' Saslušan svedok iz Severne Makedonije

Ispitivanjem Gorana Tanevskog iz Severne Makedonije, u Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje trojici Srba u slučaju "Banjska", optuženih za oružani sukob sa policijom krajem septembra 2023. godine na severu Kosova i Metohije.

Goran Tanevski je preko video-linka ispričao da je sa detetom, prijateljicom, sestrom i zetom stigao u hotel u Banjskoj dan pre sukoba, u petak, na kraći odmor, kako bi posetili i srednjovekovni manastir.

Rekao je da se sledećeg dana, u ranim jutranjim satima čuli su pucnjavu, i videli nekoliko uniformisanih i naoružanih osoba ispred hotela i jednu unutra.

Preneo je da im nije bilo dozvoljeno napuštanje hotela dva dana, pa su otišli tek u ponedeljak, u pratnji policije.

Tanevski je dodao da "zbog pretrpljenog straha ne planira da ikada više dolazi na Kosovo, da i dan danas doživljava stres kada pomisli kroz šta je sve sa porodicom prošao".

Branilac optuženog Blagoja Spasojevića, advokat Ljubomir Pantović izjavio je da se svedočenje Tanevskog nije konkretno ticalo optuženih, dodajući da se u procesu približavaju završnoj fazi glavnog pretresa, te da je ostalo još da se sasluša eventualno jedan svedok, čije je saslušanje uslovljeno nekim okolnostima a onda se prelazi na izvođenje materijalnih dokaza i na završne reči

"Mi iz odbrane i dalje smatramo da je optužnica izuzetno manjkava u pogledu mnogih važnih stvari. Ne bih sada govorio o detaljima, na tome ćemo potencirati i do kraja ovog postupka, posebno znači u završnim rečima. Što se tiče današnjeg svedoka, radi se o svedoku koji je svedočio putem video veze, izvan Kosova i Metohije se nalazi. On je apsolutno dao izjavu, činjenice koje nemaju direktnu vezu ni sa jednim od okrivljenih. Njegovo svedočenje nije ni u čemu pomoglo u utvrđivanju onoga što se zaista desilo u Banjskoj pre pre dve i po godine", izjavio je Pantović.

Sutra nastavak suđenja

Naveo je da su branioci optuženih predložili da sud izađe na lice mesta i izvrši uviđaj, da vide sa kojih lokacija se šta dešavalo septembra 2023. godine u Banjskoj.

"Izlaskom na lice mesta, bilo bi vidljivo da sa te pozicije i sa taj broj ljudi koji je bio uključen u taj napad, apsolutno nije mogao ništa ozbiljnije da uradi u tom pravcu. Međutim, sudsko veće je taj predlog odbilo, tužilaštvo takođe se usprotivilo. Mislim da bi bilo dobro da je taj predlog prihvaćen, da se sud lično uveri sa kojih pozicija, sa kojih mesta, sa kojih lokacija se odvijao događaj u Banjskoj", naveo je Pantović.

Suđenje se nastavlja sutra, 19. Februara u 13:15 časova.

Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević i Dušan Maksimović uhapšeni su tokom oružanog sukoba u Banjskoj između grupe Srba i pripadnika policije u septembru 2023 godine.

Tužilaštvo u Prištini je u ovom slučaju podiglo optužnicu protiv 45 Srba, od kojih je većina nedostupna pravosuđu na KiM.

U sukobu su poginula trojica Srba - Bojan Mijailović, Igor Milenković i Stefan Nedeljković i pripadnik policije Afrim Bunjaku.

Autor: D.Bošković