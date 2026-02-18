'OTIŠAO SAM U LONDON DA ZARADIM NOVAC, PRODAVAO, BRISAO PODOVE...' Vučić: Iskustvo rada sa Indijcima tada je oblikovalo moju radnu etiku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u ekskluzivnom intervjuu za CNN Indija govorio je o svojim prvim susretima sa Indijcima u Londonu i iskustvima koja su duboko uticala na njegov profesionalni put. Vučić se prisetio svog odlaska u London nakon završetka vojne službe u bivšoj Jugoslaviji, tokom perioda nasilja i raspada zemlje.

"Otišao sam u London da zaradim novac, nešto kupim za sebe i da bar malo naučim jezik. Imao sam nekoliko srpskih i poljskih prijatelja koji su radili za porodicu Cigar, u prodavnici sa alatima na Gloucester Road. Iako sam obavljao obične poslove – prodavao, brisao podove – primetio sam koliko su Indijci radili predano, dolazili pre mene i ostajali nakon mene, bez slobodnog dana, fokusirani i smireni", rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da je iskustvo rada sa tim ljudima oblikovalo njegovu radnu etiku.

"Oni su se trudili da sačuvaju mirnoću i racionalnost, čak i kada su emocije bile jake. Posmatranje njihove posvećenosti i discipline pomoglo mi je da postanem jedan od najboljih studenata na Univerzitet u Beogradu, a potom da započnem karijeru, rekao je Vučić.

On je dodao da je iskustvo sa Indijcima promenilo i njegov pogled na ovu zemlju.

"Mnogi Evropljani oko mene su potcenjivali Indiju, ali kada sam video kako ti ljudi rade, shvatio sam da je to pogrešan zaključak. Indija ima izuzetne talente i posvećenost koju retko gde možete videti“, naveo je predsednik.

Autor: D.Bošković