Fico je naglasio istorijsko i kulturno prijateljstvo Slovaka i Srba, kao i podršku Srbiji na putu ka Evropskoj uniji i zahvalio se na poštovanju koje Srbija ukazuje slovačkoj manjini

Premijer Slovačke Robert Fico čestitao je građanima Srbije Dan državnosti i istakao snažno prijateljstvo koje povezuje slovenski narod, posebno Slovake i Srbe, nakon bratskog susreta sa liderom SNS Milošem Vučevićem.

- Danas sam imao čast da učestvujem u događaju povodom Dana državnosti Republike Srbije. U ime Vlade Slovačke Republike, srdačno sam vam čestitao ovaj važan praznik i zahvalio vam se na prijateljstvu koje spaja naše narode. Uveren sam da postoji jaka veza između Slovaka i Srba — istorijska, kulturna i vrednosna. Mi smo slovenski narodi i ne smemo zaboraviti šta nas spaja. Imamo svoja iskustva, svoju hrabrost, svoj ponos. I upravo te vrednosti nas danas oblikuju. Slovenstvo, njegov zdrav razum i iskustvo mogu pomoći Evropi više nego što iko može da zamisli - naveo je Fico uz objavu na svom Instagram profilu i dodao:

- Srbija ima moje iskreno poštovanje. Podržavam njen put ka Evropskoj uniji i uveren sam da ako zemlja ispuni uslove, mora joj se dati fer šansa.Slovačka će stajati uz Srbiju kao pouzdan partner i prijatelj. Srbija zaslužuje članstvo u EU, dobro je pripremljena za to. Slovačka vlada odbacuje diskriminaciju prema Srbiji prilikom njenog pristupanja EU, koja je očigledna od strane tela EU i nekih država članica. Takođe želimo predsedniku Srbije A. Vučiču sve najbolje i mnogo mudrosti da dovede srpski narod tamo gde mu je mesto. U najnapredniju Evropu.



Na kraju se zahvalio na toplom dočeku i poštovanju koje Srbija ukazuje slovačkoj nacionalnoj manjini.

- Živela Slovačka Republika. Živela Srbija. Živela sloboda.

Autor: D.Bošković