NIJE VAŽNO ŠTA SLOBA GOVORI, VAŽNO JE DA JE LAKI MNOGO NERVOZAN… Izbija frustracije u emsiji uživo (VIDEO)

Umesto da emisija da ima neki ozbiljan, informativni ton, više je ličila na izlive frustracije dvoje kolega koji svakodnevno šire blokadersku propagandu.

Slobodan Georgiev, urednik glasila koje danonoćno širi blokadersku propagandu, toliko je bio nervozan da je razgovor više delovao na kuknjavu, nego na informativnu emisiju.

Naime, voditeljka je ugostila Slobodana Georgieva i tom prilikom dotakli su se dešavanja unutar Junajted medija (UM).

"Većinski vlasnik misli da zaradi na ovome" - rekao je Georgijev kao da mu smeta što je plan vlasnika da zaradi novac.

Georgijev je tada nastavio da od nervoze oteže rečenice, jedva uspevajući da "uhvati nit" misli, po svemu sudeći vidno furstriran.

- Ono što znam da postoji, to je da ovaj, svi ljudi ovde, dakle, u javnosti Srbije, a u javnosti Srbije ima puno ljudi koji su sa strane. U ostalom, i ti ljudi koji se pomenju sa strane. Dakle, pomenuti Brent Sadler koji je pomenut ovde, dakle, on nije srpski držaljanin. Dakle, ili jeste, ako, ne znam, sad, preko žene, ali, dakle, on čovek nije iz Srbije. Dakle, on je stranni držaljanin - govorio je Geogriev.

Autor: Pink.rs