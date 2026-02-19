AKTUELNO

EU uvalila Šolaku mlitavog! (VIDEO)

Danica Vučenić sa televizije N1 nezadovoljna tonom Brisela pa ocenila u najavi uključenja njihovog evropskog dopisnika da je najnoviji Izveštaj delegacije Evropskog parlamenta "mlitav".

Govoreći o dokumentu u kojem su pojedini poslanici naveli da "sa autokratom nema ulaska u EU", aludirajući, kako se tumači, na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Vučenićeva je istakla da je izveštaj blaži u odnosu na Oktobarsku rezoluciju Evropskog parlamenta, u kojoj je konstatovana "rastuća represija".

N1 je potom objavio i prevod dokumenta, koji je pripremio njihov evropski dopisnik Nikola Radišić.

Radišić se složio da izveštaj deluje "mlitavo" i da je pisan "vrlo neutralnim tonom", što ga je, kako je istakao, iznenadilo imajući u vidu ranije formulacije evropskih institucija.

NIJE VAŽNO ŠTA SLOBA GOVORI, VAŽNO JE DA JE LAKI MNOGO NERVOZAN… Izbija frustracije u emsiji uživo (VIDEO)

