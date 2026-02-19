'IZGRADIO SAM NAJMODERNIJE CENTRE I BOLNICE': Vučić oštro odgovorio kritičarima i poručio da Srbija ne sme da stane

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Indiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Indije, gde učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji, naglasivši da je ovo polje od presudnog značaja za opstanak i suverenitet države. Vučić je istakao da je interesovanje za štand Srbije bilo izuzetno veliko, naročito među mladima, ali je upozorio da tehnološki napredak donosi i ogromne infrastrukturne izazove.

"Veštačka inteligencija zahteva kompjutere, kompjuteri električnu energiju, i mi ćemo morati da se bavimo svim tim ključnim pitanjima. To zahteva veća ulaganja u obrazovanje, u privredu, kulturu, ali i u vojsku," poručio je predsednik.

On je objasnio da država mora užurbano da radi na razvoju infrastrukture, jer su nam neophodne nove škole, univerziteti i DATA centri. Prema njegovim rečima, Srbija mora odmah da se uključi u ove procese jer su u pitanju promene koje zahtevaju duboko razumevanje svetskih tokova. Govoreći o važnosti ovog trenutka, Vučić je bio jasan po pitanju posledica za one koji ne isprate trendove.

"Svi znamo, to je ogroman problem. Onaj ko zastane u ovome izgubiće suverenost, izgubiće sve. Neće imati ništa svoje," upozorio je predsednik, dodajući da je fasciniran energijom koju je video u Indiji, gde je veštačka inteligencija tema broj jedan tokom čitavog dana.

Predsednik se osvrnuo i na lični pristup učenju i napretku, ističući da je ključ uspeha u priznavanju sopstvenog neznanja kako bi se moglo napredovati.

"Ja i danas znam veoma malo, ali se trudim da učim brzo. Te dve reči, 'ne znam', u Srbiji su često strane reči jer svi sve znaju. Važno je prihvatiti da ne znate. Ja ne znam da čitam podatke sa skenera, ali sam obezbedio najmodernije magnetne rezonance i skenere. Ne znam da zidam, ali sam izgradio grad u gradu zajedno sa ljudima koji su pomagali," naveo je Vučić, podsećajući da je upravo zahvaljujući njegovoj odluci Srbija danas vlasnik jednog od najmodernijih DATA centara u celoj južnoj Evropi.

Na kraju obraćanja, predsednik je odgovorio i na kritike onih koji ismevaju njegove napore u ovoj oblasti, praveći oštru razliku između onih koji stvaraju i onih koji samo kritikuju.

"Ti koji mene ismevaju, to im je sve što znaju i da gledaju porno sadržaj na svojim telefonima. Dobro je da ne znam, da drugi znaju, ja se trudim da saznam i da naučim," zaključio je Vučić, dodajući da je veoma zadovoljan posetom Indiji i da ga očekuje važan susret sa predsednicom ove zemlje.

Autor: Dalibor Stankov