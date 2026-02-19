Vučić iz Indije: Tehnološki razvoj ključ budućnosti Srbije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Indiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Indije, gde učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji, naglasivši da je ova oblast od presudnog značaja za opstanak i suverenitet države.

Vučić je istakao da je interesovanje za štand Srbije bilo izuzetno veliko, naročito među mladima, ali je upozorio da tehnološki napredak donosi ozbiljne infrastrukturne izazove.

„Veštačka inteligencija zahteva kompjutere, kompjuteri električnu energiju, i mi ćemo morati da se bavimo svim tim ključnim pitanjima. To zahteva veća ulaganja u obrazovanje, u privredu, kulturu, ali i u vojsku“, poručio je predsednik.

On je objasnio da država mora ubrzano da radi na razvoju infrastrukture, jer su neophodne nove škole, univerziteti i DATA centri. Srbija, kako je naveo, mora odmah da se uključi u ove procese jer su u pitanju promene koje zahtevaju duboko razumevanje svetskih tokova.

„Svi znamo, to je ogroman problem. Onaj ko zastane u ovome izgubiće suverenost, izgubiće sve. Neće imati ništa svoje“, upozorio je Vučić, dodajući da je fasciniran energijom koju je video u Indiji, gde je veštačka inteligencija tema broj jedan tokom čitavog dana.

Predsednik se osvrnuo i na lični pristup učenju i napretku.

„Ja i danas znam veoma malo, ali se trudim da učim brzo. Te dve reči, ‘ne znam’, u Srbiji su često strane reči jer svi sve znaju. Važno je prihvatiti da ne znate. Ja ne znam da čitam podatke sa skenera, ali sam obezbedio najmodernije magnetne rezonance i skenere. Ne znam da zidam, ali sam izgradio grad u gradu zajedno sa ljudima koji su pomagali“, naveo je Vučić, podsećajući da Srbija danas ima jedan od najmodernijih DATA centara u južnoj Evropi.

Govoreći o političkim protivnicima, predsednik je rekao da su, prema njegovim rečima, bili protiv brojnih infrastrukturnih projekata u Srbiji.

„Bili su protiv mosta, protiv Beograda na vodi, protiv Generalštaba, protiv auto-puteva. Vozove su nam kamenovali. Nema protiv čega nisu bili, sad su protiv akvarijuma“, rekao je Vučić, ocenjujući da postoji „kasta“ koja želi da sruši svaki uspeh i koja ne može da podnese tuđe rezultate.

Kao primer naveo je projekat Beograd na vodi, ističući da su gotovo svi veliki projekti nailazili na kritike.

Govoreći o ekonomiji, Vučić je naveo da su budžetski prihodi u prvoj polovini februara premašili plan.

„U prvoj polovini februara imamo preko pet milijardi, što je oko 50 miliona evra više nego što smo očekivali. Ovo je drugi mesec zaredom da imamo bolje prihode nego što smo planirali“, kazao je on.

Predsednik se osvrnuo i na izjave bivšeg košarkaša Moka Slavnić.

„On je čovek poznat kao neko bez dlake na jeziku, kao fajter, kao borac. Sportista je mnogo više na strani razuma nego na strani rušenja. Moka Slavnić je legenda, a ti koji ga kritikuju nisu mu ni do članaka. Hvala legendi na lepim rečima“, rekao je Vučić.

Na kraju obraćanja odgovorio je i na kritike upućene na njegov račun.

„Ti koji mene ismevaju, to im je sve što znaju i da gledaju porno sadržaj na svojim telefonima. Dobro je da ne znam, da drugi znaju, ja se trudim da saznam i da naučim“, zaključio je Vučić, dodajući da ga očekuje i sastanak sa predsednicom Indije.

