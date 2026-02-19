Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju | |

ALARMANTNA ANALIZA: Srbi se najteže odlučuju za drugo dete – Ministarka najavila nove mere koje nisu samo novac!

Iako Srbija beleži značajan rast stope fertiliteta sa 1,38 na 1,62, borba za opstanak nacije tek predstoji.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević upozorila je da je za prostu reprodukciju neophodna stopa od 2,1 i da analize pokazuju zabrinjavajući trend: parovi u našoj zemlji najteže se odlučuju da dobiju drugo dete.

Ministarka je istakla da finansijska pomoć države, koja je među najvećima u regionu, daje rezultate, ali da novac nije jedini faktor.

"U Ministarstvu imamo analize koje nam kažu da se parovi najteže odlučuju da imaju drugo dete. Već sa trećim i četvrtim detetom je drugačija situacija. Zato se moramo koncentrisati i na druge mere – dostupnost informacija, približavanje institucija građanima i podizanje svesti. Džaba nam fabrike i kilometri puteva ako nas nema u dovoljnom broju," poručila je Žarić Kovačević.

Rešenje za krov nad glavom: Do 20.000 evra za majke

Kao jednu od ključnih mera u okviru plana "Srbija 2035", ministarka je izdvojila subvencije za kupovinu prve nekretnine.

"Majka čije dete nije napunilo godinu dana može da konkuriše za subvenciju u visini od 20 odsto, odnosno do 20.000 evra za kupovinu stana ili izgradnju kuće. To je fantastična mera koja je mnogim porodicama pomogla da naprave svoj dom," objasnila je ona.

Od Lučana do Crne Trave: Gde je situacija kritična?

Ministarka je napravila paralelu između opština u Srbiji, istakavši da su Lučani svetao primer gde se rađa mnogo dece, dok je Crna Trava u lošijoj situaciji uprkos merama.

"Predsednik Vučić je odlučio da država u Crnoj Travi sazida stambenu zgradu za porodice koje bi se tamo doselile. Moramo sistemski pristupiti problemu migracija iz manjih mesta ka Beogradu," naglasila je ministarka i dodala da Srbija razmatra i iskustva zemalja poput Mađarske i Azerbejdžana kako bi dodatno unapredila populacionu politiku.

Autor: Dalibor Stankov