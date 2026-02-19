MOKA SLAVNIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Obožavam Vučića jer ima osećaj za sport, niko se pre nije tako brinuo

Proslavljeni košarkaški as Zoran Moka Slavnić govorio je nedavno u jednom podkastu o značaju nacionalnih priznanja za bivše sportiste, ističući da je briga države o osvajačima medalja podignuta na do sada neviđen nivo.

Slavnić je naglasio da je uvođenje nacionalnih priznanja (sportskih penzija) ključan potez koji je spasao egzistenciju mnogih vrhunskih sportista.

- To je najbolja stvar... Uvedena su nacionalna priznanja koja su doprinela da 80 odsto onih koji nisu otišli napolje i nisu uspeli da se obogate, a isto su trenirali kao i mi... danas imaju taj benefit da zasluženo žive - rekao je Slavnić, podsećajući da se to odnosi na osvajače olimpijskih, svetskih i evropskih medalja.

Legendarni košarkaš je posebno pohvalio predsednika Aleksandra Vučića zbog njegovog odnosa prema sportistima i brzine isplate nagrada.

- Obožavam Vučića jer ima taj osećaj za sport, voli sport. Preksutradan posle osvajanja Evropskog prvenstva u vaterpolu dobili su svoje premije - naveo je Slavnić.

Osvrnuo se i na kritike onih koji kažu da predsednik ne deli svoj novac.

- Neko kaže: 'Čekaj brate, pa nije to njegovo'. Nije njegovo! Pa imali smo mi prethodnih 10 predsednika koje ja znam, pa isto nije bilo njihovo, a niko se nije tako brinuo. Ovo govorim sa sportske strane - istakao je Slavnić.

Takođe je naglasio da su premije za poslednju Olimpijadu u Parizu bile u samom svetskom vrhu.

- Premije koje su naši sportisti imali... samo jedna zemlja, i to Arapi, su imali više, ostali drugi su ispod. Smešno - rekao je on.

Prema njegovim rečima, ovo stvara „širu sliku“ i motivaciju za nove generacije da ne moraju nužno da odlaze u inostranstvo da bi obezbedili egzistenciju.

- Danas, ako krenu da se bave sportom i ako su dobri i osvajaju medalje, imaju razlog i da ako ne odu napolje, imaće vrlo pristojna primanja - dodao je Moka.

Govoreći o ličnom iskustvu, Slavnić je priznao da kao nosilac olimpijskog zlata, što je „najveća kategorija“, ima primanja koja su „nenormalna za ovo podneblje“ i dovoljna za život čak i u Nemačkoj.

Na kraju je pohvalio što su, pored sportista, priznanja dobili i umetnici, uporedivši situaciju sa regionom.

- Umetnici su dobili, za razliku od Hrvatske i ovih drugih gde ne postoje, to jest nemaju kintu u vezi toga - zaključio je Slavnić.