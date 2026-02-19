SPORAZUM KOJI MENJA ŽIVOTE, MLADI BLIŽE MATICI Učenici iz Vukovara brže do srpskih fakulteta! Upravnica Fondacije 'Sveta Petka': Malim koracima olakšavamo svakodnevicu našeg naroda

U vremenu kada su obrazovanje i mobilnost mladih ključni za očuvanje nacionalnog identiteta i izgradnju čvrstih veza sa maticom, svaki korak ka jačanju institucionalne saradnje ima posebnu težinu.

Potpisivanjem sporazuma između Agencije za kvalifikacije i Zajedničko veće opština Vukovar u Vladi Srbije, naša zemlja je poslala jasnu poruku da sistematski i dugoročno brine o mladima u dijaspori, nastojeći da im omogući lakši put ka nastavku školovanja u matičnoj zemlji.

Sporazum su potpisali direktor Agencije Časlav Mitrović i predsednik Zajedničkog veća opština Vukovar Dejan Drakulić, a događaju je prisustvovao i premijer Đuro Macut, kao i i predstavnici Fondacije „Sveta Petka“ i vladika Osečkopoljski i baranjski Heruvim.

Premijer Macut je tom prilikom istakao da Srbija ovim sporazumom pokazuje trajnu i kontinuiranu brigu o mladima koji žive u dijaspori, posebno o onima koji žele da studiraju u matičnoj zemlji. Prema njegovim rečima, dokument ima duboku simboliku jer olakšava komunikaciju i ostvarivanje prava učenika i budućih studenata u Srbiji. Najavio je i da bi naredni koraci mogli da uključe dodatno unapređenje procesa priznavanja diploma, imajući u vidu da je Hrvatska članica Evropske unije, dok je Srbija u procesu pristupanja.

Direktor Agencije Mitrović naglasio je da ta institucija već vrši priznavanje školskih diploma, a da će sporazum omogućiti bržu i efikasniju saradnju sa srpskom zajednicom u Hrvatskoj. Cilj je da se ubrza ostvarivanje prava učenika koji žele da nastave osnovno, srednje ili visoko obrazovanje u Srbiji.

Predsednik Zajedničkog veća opština Vukovar Dejan Drakulić rekao je da sporazum nakon dužeg perioda omogućava učenicima koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu na području delovanja tog tela da lakše upišu fakultete u Srbiji. Na tom području, prema njegovim podacima, 1.460 učenika pohađa nastavu na srpskom jeziku u osnovnim školama, dok ih je oko 400 u srednjim školama. Trenutno oko 100 studenata sa tog područja studira u Srbiji, a oko 140 u Hrvatskoj.

Stanisavljević: Cilj je da malim koracima olakšamo svakodnevicu

Danica Stanisavljević, upravnica Fondacije „Sveta Petka“, rekla je za Dnevnik da je napravljen značajan iskorak u olakšavanju procedure upisa.

- Fondacija „Sveta Petka“ nije samo instutucija, ona živi u ovom narodu i trudi se da osluškuje njegove potrebe, želje i nadanja. Razgovarajući sa našim ljudima sa ovog područja, uvideli smo da postoje određene tehničko-birokratske poteškoće sa kojima se naša deca susreću prilikom upisa na fakultete u svojoj matičnoj zemlji. Uz veliku pomoć i pokroviteljstvo profesora Đure Macuta i njegovog kabineta, uspeli smo da napravimo značajan iskorak u olakšavanju same procedure upisa. Fondacija, kao dobrotvorna ustanova Eparhije osječkopoljske i baranjske, blagoslovom preosvećenog episkopa Heruvima, posredovala je u uspostavljanju kontakta i saradnje između Agencije za kvalifikacije i Zajedničkog veća opština Vukovar. Za nas je taj čin predstavljao veliku radost i zadovoljstvo. Upravo je to jedan od glavnih ciljeva fondacije- malim koracima da olakšamo svakodnevicu našeg naroda i približimo ih svojoj otadžbini- istakla je.

Od svog osnivanja, u oktobru protekle godine, ova fondacija uspela je da uradi za kratko vreme uspešne akcije- od donacije laptopova za informatički kabinet u Osnovnoj školi „Bobota“ do dodele paketića za božićne praznike.

