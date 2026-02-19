Ljiljana Nikšić: Povratak Svetog Save u Jerusalim

Ljiljana Nikšić, ambasador i nacionalni koordinator strateške kampanje, objavila je autorski tekst za Džeruzalem post koji prenosimo u celosti.

Skoro osam stotina godina, Sveti Sava je čekao trenutak kada će se vratiti u Jerusalim. Otkako je u 13. veku hodao njegovim uličicama, molio se na svetim mestima i učvrstio vezu srpskog naroda sa Svetim gradom, njegov lik je ostao ukorenjen u sećanju Jerusalima. Iako se nije vratio telom, njegov duh nikada nije prestao da lebdi nad drevnim kamenjem. Pre šest godina, taj duh je dobio opipljiv i iznenađujući izraz.

Na kampusu Akademskog koledža Ono u Jerusalimu osnovan je „Srpsko-jevrejski akademski centar Sveti Sava i Jehuda Alkalaj“. To više nije samo daleko istorijsko sećanje, već živi okvir istraživanja, jezika i stalnog dijaloga između Jerusalima i Beograda. Iza osnivanja centra stajala je diplomatska inicijativa sa vizijom: ambasadorka dr Ljiljana Nikšić iz Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Umesto još jedne formalne ceremonije ili svečane deklaracije, ona je zatražila da se izgradi most. Most znanja. Most radoznalosti. Most između govornika hebrejskog i srpskog jezika.

Odluka da se centar nazove po Savi i Jehudi Alkalaju nije bila slučajna. Sava, osnivač Srpske pravoslavne crkve i otac obrazovnog i pravnog sistema svoje zemlje, video je Jerusalim kao izvor duhovne inspiracije. Rabin Alkalaj, rođen na Balkanu i jedan od preteča cionizma, nosio je u svom srcu drugačiji poziv: nacionalni jevrejski povratak u grad. Fizički povratak naroda koji je otišao u izgnanstvo. Obojica su, svaki na svom jeziku i u svojoj veri, sa čežnjom gledali ka istom gradu.

Od tada se povratak odvija kroz reči. U Jerusalimu se uči srpski jezik; u Beogradu se uči hebrejski. Izraelski studenti upoznaju srpsku poeziju i složenost Balkana, dok se njihovi srpski vršnjaci susreću sa hebrejskim ne samo kao jezikom Biblije, već kao živim jezikom prava, i upoznaju složenost Bliskog istoka. Zajedno istražuju Holokaust na Balkanu. Dani studija bili su posvećeni sudbini srpskog jevrejstva tokom nacističke okupacije, sećanju na uništene zajednice, kao i načinima komemoracije i obrazovanja. Naučnici iz obe zemlje sede za istim virtuelnim stolom i pitaju se kako ispričati ovu bolnu priču, a da se ne izgubi njena složenost. Zajednička, krvlju natopljena pozadina dva naroda u Drugom svetskom ratu i u poslednjim decenijama pomaže u tom naporu, a udaljenost između dva grada smanjuje se putem računarskih ekrana, Zuma i zajedničkih biblioteka.

Postoji nešto simbolično u tome što Jerusalim i Beograd biraju da prodube svoju vezu kroz akademsku saradnju; oba su glavna grada zasićena identitetom i napetošću, sa mnogim ožiljcima teških ratova i u novijoj istoriji i u davnim vremenima. Tamo gde politika može da učvrsti stavove, znanje ih omekšava. Tamo gde sećanje može da deli, učenje stvara zajednički jezik.

Ove nedelje u centru u Jerusalimu proslavljen je izuzetan događaj. Po prvi put u gradu, Dan državnosti Srbije, poznat kao Sretenje, obeležen je kroz samostalnu inicijativu izraelskih studenata. Pojam Sretenje znači „susret“, a u Jerusalimu je dobio dodatno istorijsko značenje: datum označava dolazak Isusa u Hram u Jerusalimu, događaj koji je i Sveti Sava nastojao da obnovi. Lokalna inicijativa da se ovaj dan obeleži, bez budžeta i bez uputstava odozgo, svedoči o prijateljstvu koje se ispreplelo između mladih ljudi i dve kulture i dva grada.

I tako, posle vekova, „povratak“ Svetog Save u Jerusalim ne odjekuje zvonjavom zvona u dalekim crkvenim kulama, već šuštanjem stranica i smehom studenata na živom kampusu u srcu Talpiota. Čuje se na času jezika, na predavanju iz uporednog prava, u raspravi o nasleđu balkanskog jevrejstva, ali i u proslavi Dana državnosti Srbije kao još jednog razloga za omladinsku zabavu.

Ovo je živi most između prošlosti i budućnosti, između vere i nauke, između dva grada koja je istorija povezala neraskidivom niti. A sada akademska zajednica pretvara tu nit u debelo uže partnerstva. Uže na čijem je kraju ove nedelje okačena zastava Srbije.

Profesor Juval Albšan je dekan Multikulturalnih kampusa na Akademskom koledžu Ono.

