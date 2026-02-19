BLOKADERSKA HISTERIJA PREŠLA JE SVAKU GRANICU! Pretukli ženu, napali novinara: Napad na one koji misle drugačije dokaz je neverovatne mržnje!

Tokom blokade Ušće, blokaderi su prešli granicu i pretukli jednu ženu koja je zadobila teške telesne povrede i to zato što ih je snimala.

Blokaderska histerija, Nedu Perić, umalo je koštala života. Ovu ženu napalo je i tuklo čak šest muškarac i to zato što je snimala blokadu na Ušću.

- Napala su me štestorica njih, udarali pesnicama. Kada sam pala krenuli su da me šutiraju, tom prilikom zadobila sam više povreda, povređena mi je glava, ruka i vrat- rekla je Perić za Nacionalkni dnevnik i dodala:

- Nadam se da će ta lica biti procesuirana u skladu sa zakonom, ništa više od toga ne tražim, već samo garanciju bezbednosti za sve nas- dodala je ona.

Strah za život trenutno je potpuno opravdan nakon što su joj blokaderi uputili niz jezivih pretnji. Između ostalog ako se sledeći put pojavi na nekoj blokadi da je više neće biti.

- Oni su pretili kako mene kao i pripadnike BIA i MUP-a treba nabiti na kolac i da je ovo samo opomena naspram onoga što će uslediti sledeći put kada se budem pojavila na protestu. Ja se nadam da do toga neće doći makar zbog reakcije nadležnih i apelujem na njih da bez obzira na to što ne mislimo isto ne daje njima za pravo da meni uskraćuju Ustavom zagarantovana prava- rekla je Neda Perić za Pink.

Da je histerija među blokaderima sve veća videlo se i u Čačku. U gradu na Moravi napadnut je novinar Gvozden Nikolić.

- Radi se o jednom histeričnom napadu na sve što je srpsko. Mislim da su dotakli onu crvenu liniju, nema više nazad, mi moramo da stanemo u odbranu svega što je srpsko i svih srpskih vrednosti. Ja bih rekao da je ovo odsudna bitka, radi se o nekim likovima koji su iz prošlog veka. Kakvi studenti, to nema veze sa studentima - rekao je Nikolić za Pink.

Odgovor na pitanje zbog čega su blokaderi vređali sam vrh SPC nije dobio, ali su ga zato blokaderi vređali, opkolili i napadali.

- To su ljudi koji žive u nekom svom vremenu koji misle da je demokratija namenjena samo njima. Ne mogu da ih razumem i ne mogu da podržim čoveka koji nije spreman da se izvini kad pogreši- rekao je Nikolić.

Blokaderski skupovi na kojima su napadnuti oni koji misle drugačije pokazali su prema rečima naših sagovornika da se iza protesta kriju predstavnici bivšeg režima bez ideje, sa neverovatnom dozom mržnje i nasilja.

Autor: Pink.rs