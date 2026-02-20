AKTUELNO

OVO JE NAJVEĆI ZAKON U POSLEDNJIH 10 GODINA Lider SNS Vučević o inicijativi 'Svoj na svome', evo i koji je NOVI predlog dao

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mislim da nijedan zakon u poslednjih 10 godina nije doneo toliko ohrabrenja i radosti za građane, rekao je za Pink televiziju Miloš Vučević, lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja.

On je naglasio da je to veliki uspeh države i sjajna inicijativa predsednika Srbije, koji je Vlada prepoznala, a Skupština usvojila.

-Mislim da nijedan zakon u poslednjih 10 godina nije doneo toliko ohrabrenja i radosti za građane, jer je pitanje imovine ključno pitanje za sve građane. Kada ljudi reše svoje pitanje oko imovine rešavaju svoje životno pitanje. Treba razmotriti ideju da se posle određenog vremena da novi rok da se prijave oni koji nisu. Imali smo situaciju da je deo blokadera i ovo osporavali, pravili suštinsku štetu. Oni razmišljaju da što je gore to je za njih bolje. To vidimo samo u Srbiji. kada su u Španiji poplave niko ne kaže da treba srušiti Kraljevinu Španiju. Kada se u Švajcarskoj desi tragedija niko ne kaže da Švajcarska ubija svoje građane. Samo u Srbiji imate da država ubija svoje građane i da takva država ne zaslužuje poštovanje- zaključio je.

Autor: Dalibor Stankov

