Krkobabić u Merošini: Puno poverenje i spremnost na akciju

Rešavanje pitanja vodonabdevanja, lokalnih i atarskih puteva je, bez dileme, nešto što je pred nama. Meštani su saglasni da je do sada urađeno mnogo. Iskazali su puno poverenje u spremnost mesnih zajednica, a ima 27 sela, da u saradnji sa lokalnom samoupravom i resornim ministarstvima, u narednom periodu, po precizno utvrđenom planu, krenu u realizaciju svih potrebnih projekata. Prvi koraci biće vezani za vodosnabdevanje i to već od marta meseca, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić tokom današnje posete selima opštine Merošina u Nišavskom upravnom okrugu.

- Od danas je ponovo otvoren konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća, izdvojeno je 375 miliona dinara, a pojedinačni iznos je povećan na milion i petsto hiljada dinara. Očekujemo veliki broj zahteva, interesovanje mladih ljudi za ovaj program je izuzetno - dodao je ministar Krkobabić.

Ministar je danas sa saradnicima i predsednikom Opštine Sašom Jovanovićem, najpre obišao selo Kovanluk, jedno od najmanjih od ukupno 27 sela ove opštine.

U prostorijama Mesne zajednice, koja je danas bila mala da primi sve koji su došli, ministar je razgovarao sa meštanima ovog i okolnih sela. Žitelji sela svih generacija imali su priliku da u neposrednom razgovoru predstave svoje planove i potencijale za razvoj njihovog kraja, ali i da ukažu na probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju.

Merošinska sela nadaleko su poznata po uzgoju višanja i šljiva, koje predstavljaju osnovu poljoprivredne proizvodnje i važan izvor prihoda za mnoge porodice. Kovanluk se, međutim, naročito izdvaja po pčelarstvu, koje u ovom kraju ima dugu tradiciju, o čemu svedoči i sam naziv sela - potiče iz turskog jezika i znači pčelinjak.

Prema rečima predsednika Mesne zajednice Kovanluk Dejana Stevića, domaćina i oca četvoro dece, najveći problem merošinskih sela je vodosnabdevanje.

„Započeo sam izgradnju etno sela sa ciljem da unapredim turističku ponudu ovog našeg prelepog kraja, nadam se da će se i naš problem sa vodom uskoro rešiti. Svaki dinar uložen u ovaj kraj vidi se i ceni“, rekao je Stević i dodao da bi značajno bilo i ulaganje u putnu infrastrukturu.

Nakon razgovora sa meštanima, ministar je posetio i korisnike sredstava Programa podrške razvoju privrednih aktivnosti u seoskim sredinama na teritoriji Republike Srbije.

U selu Dešilovo obišao je destileriju „Đeran“, koja se bavi proizvodnjom pića i voćnih vina. Za unapređenje proizvodnje, kroz ovaj program dodeljena su joj bespovratna sredstva u iznosu od 625.000 dinara, koja su iskorišćena za nabavku punilice za flaše sa šest glava i koša za doziranje pasirke, čime je značajno unapređen proizvodni proces i povećani kapaciteti.

„To je velika pomoć za malo porodično preduzeće, poput našeg, koje godišnje ostvari maksimalan kapacitet od oko 2.000 litara. Glavni nosioci proizvodnje su moj suprug i svekar, koji imaju dugogodišnje iskustvo u voćarstvu i preradi, dok ja trenutno završavam Višu školu za prehrambenu tehnologiju kako bih svojim znanjem doprinela daljem unapređenju proizvodnje. Ovo je prirodan nastavak našeg porodičnog voćarstva - gajimo šljive, višnje, dunje i kruške, koje prerađujemo u našoj destileriji. Uz novu opremu moći ćemo da radimo efikasnije i podignemo kvalitet na viši nivo. Želimo da ovo ne bude samo dodatni posao, već porodična tradicija koja će se razvijati i u budućnosti, i nadamo se da će jednog dana i naša deca nastaviti tim putem“, rekla je Jelena Zečević.

Osim kroz Program podrške razvoju privrednih aktivnosti u seoskim sredinama, kojim su opštini odobrena sredstva u iznosu od 3,6 miliona dinara i raspoređena na pet lokalnih preduzetnika, zahvaljujući programima Ministarstva za brigu o selu, podržan je rad četiri zadruge, useljeno je 29 napuštenih seoskih kuća, čime je obezbeđen dom za porodice koje su odlučile da svoju budućnost grade na selu, dok su „Miholjski susreti sela“ u ovoj opštini održani četiri puta, doprinoseći očuvanju tradicije i jačanju društvenog života.

Opštini Merošina dodeljen je i minibus za besplatan prevoz seoskog stanovništva, čime je značajno olakšana mobilnost meštana i njihova povezanost sa administrativnim, privrednim i ostalim sadržajima.