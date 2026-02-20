AKTUELNO

ZAR ŽENA MOŽE OVOLIKO DA MRZI DRUGU ŽENU?! Strašan skandal novinarke Biljane Stepanović

Izvor: Pink.rs, Foto: Medija Centar Beograd ||

Biljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica Nove ekonomije, besramno je napala aktivistkinju Srpske napredne stranke Nedu Perić.

Perićevu su, podsetimo, krvnički pretukli blokaderi nasilnici, ali to nije zaustavilo Biljanu Stepanović da se sprda sa napadom.

- Prevazišla je čak i Šojića. On je stavljao ili "kragnu" oko vrata, ili gips na ruku. Nije oba odjednom, ipak je bio ozbiljan političar - nije mogla da sakrije mržnju Stepanovićeva.

Autor: Iva Besarabić

