UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić u poseti domaćinstvu Kumbrijanović u Gornjanima: Srećan sam što vidim da se u ovom kraju deo ljudi vraća nazad

Vučić u poseti domaćinstvu Kumbrijanović u Gornjanima: Srećan sam što vidim da se u ovom kraju deo ljudi vraća nazad

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi danas i sutra, 20. i 21. februara, u dvodnevnoj poseti Zaječarskom i Borskom okrugu.

Ova poseta deo je šireg plana obilaska države, sa ciljem direktnog razgovora sa građanima o lokalnim infrastrukturnim projektima, privrednom razvoju i planovima za unapređenje životnog standarda u istočnoj Srbiji.

Gornjani

Predsednik Vučić stigao je danas, u okviru obilaska Borskog okruga, u selo Gornjane kod Bora gde će razgovara sa porodicom Kumbrijanović, čije je domaćinstvo prošle godine pretrpelo značajnu materijalnu štetu u požaru.

U poseti porodici, koja se bavi poljoprivredom, su i ministri poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević.

Vučić je upitao šta treba da se uradi, na šta su mu domaćini odgovorili da je neophodan put do Bora.

- Ogroman je to novac, to ni Bor sa velikim budžetom ne može. 14 milijardi, to ti je 120 miliona evra. Imamo problem sa specijalistima u Boru, treba nam 120 miliona evra, to mora država da radi, vi za to nemate pare. Ljudima put život znači - rekao je Vučić i dodao:

Uradićemo put do Bora, obećavam vam. Trudim se koliko mogu, nije to pitanje samo biti na strani žena, žene vredno rade, imaju manju stopu bolovanja, manje foliranja, mi muškarci smo manje vredni, žene su stub društva Srbije, te koje nose državu na kraju krajeva. Dajte nam neko vreme da sednemo do Vidovdana, pa da vam kažem šta smo uradili do tad. Mi mnogo ovakvih mesta imamo po Srbiji. Srećan sam što vidim da se u ovom kraju deo ljudi vraća nazad, vide da ne cvetaju ruže na Zapadu.

Vučić je prethodno posetio porodicu Perice Simeonovića, kao i farbiku Jumko u Rudnoj glavi.

Poseta Rudnoj Glavi

Predsednik Vučić obišao je Rudnu Glavu gde je posetio i pogon fabrike "Jumko".

- Uradićemo put ka Rudnoj Glavi, kao i Bor Selište. Sa čim imamo problem je snabdevanje vodom u borskom okrugu. Ogromna su ulaganja, preko 30 miliona evra, ali verujem da ćemo u naredne 3, 4 godine i to da uradimo - kazao je Vučić i dodao:

Hoću da vam se zahvalim na ogromnoj podršci koju dajete Srbiji i kad je najteže. Sad sam bio i u Turskoj, pa Nemačkoj, pa primao predsednika Azerbejdžana, svugde je nekako lepo, ali najlepše se osećam kada sam ovde sa vama, sa ljudima koji Srbiju vole više nego bilo šta drugo.

Vučić je rekao da će sutra saslušati građane da čuje šta je važno i šta treba uraditi.

- Koliko god da uradimo, nikad nije dovoljno. Baš sam tužan bio kad sam video u kakvom je ovde put stanju. Biće mnogo lakše i Majdanpeku i Kladovu i Negotinu i Boru. Prva dva meseca u Srbiji prihodi idu dobro, penzioneri nek se raduju, opet ćemo imati značajno povećanje penzija za njih - rekao je Vučić i dodao:

Nadam se da će penzioneri moći konačno da kažu da su zadovoljni. Znam koliko smo kaskali, to je zato što su nam ostavili uništenu državu. Trebalo je prvo da podignemo državu, pa da onda uradimo ono što je važno za penzionere.

- Nešto ćemo da povećamo broj zaposlenih žena ovde, rešićemo da to bude zaposlenje na stalno, na neodređeno - rekao je Vučić prilikom obilaska fabrike ''Yumco''.

- Sve dame za 8. mart u "Jumku imaju" poseban dar od države po 20.000 dinara - saopštio je Vučić, na šta je dobio gromoglasan aplauz.

Kako je rekao, gledaće da taj novac legne radnicama na račun dan pre 8. marta.

Upitan kako je moguće da je on kriv za ono što se dešava sa N1, kaže da im, na kraju krajeva, svima smeta uspešna Srbija.

- Milijardu i po evra su strpali u svoje džepove, a ja ni dinara. A za njih sam i urednik i direktor i vlasnik i sve ostalo - rekao je Vučić.

Vučić se na kraju obilaska fabrike slikao sa zaposlenim ženama fabrike "Jumko".

