Objava presude Višeg suda u Beogradu

Objavljujemo presudu Višeg suda u Beogradu koju je protiv tuženog Gorana Gmitrića, urednika portala Pink.rs podnelo Udruženje građana ''Crta'' povodom teksta objavljenog na portalu sa naslovom ''VUČIĆ OTKRIO VEZE USAID-a I CRTE: Organizacija ''Da smradovi odu'' dobijala 190.000, biće još mnogo iznenađenja narednih dana''.

Iz PRESUDE objavljujemo odgovor na informaciju:

„Najoštrije demantujemo neistinite, netačne i za celokupnu našu organizaciju uvredljive navode da je „USAID" preko organizacije „CRTA", dao 190 hiljada evra organizaciji „Da smradovi odu". Apsolutno je neistinita informacija da je „CRTA" podržala organizaciju „Da smradovi odu" iznosom od 190.000 evra. Takva organizacija ne postoji."

„CRTA" je kroz projekat „Građani imaju moć 2020. godine (dakle, pre pet godina) podržala organizaciju Građanski preokret iz Zrenjanina iznosom od 180.502,00 DINARA za EKOLOŠKI PROJEKAT „Da smradovi odu". Ovaj projekat je bio usmeren na obaveštavanje građana Zrenjanina o najvećim zagađivačima na području tog grada i nije imao nikakve veze sa bilo kojim političkim akterom u Republici Srbiji.''

''Dakle, pored činjenice da ste objavili neistinit navod da je „CRTA" podržala organizaciju koja ne postoji, objavili ste i neistinit navod da je „CRTA" tu „organizaciju" podržala sa 190.000 evra. I jedan i drugi navod predstavljaju notorne neistine."

Autor: Pink.rs