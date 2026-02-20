Glišić razgvarao sa meštanima sela Gvozdac: Najvažnija infrastruktura

Ministar za javna ulaganja u Vladi Srbije Darko Glišić završio je današnju posetu opštini Bajina Bašta obilaskom porodice Perišić u selu Gvozdac, gde je poručio da meštani ne traže pomoć u svakodnevnim poslovima, već elementarne infrastrukturne uslove za život.

„Da je dobra struja, da postoji put kojim oni mogu normalno da se kreću i izvoze svoju robu. Domaćin kod koga se nalazimo proizvodi 350 litara mleka dnevno i želi da poveća na 600 litara dnevno. Treba mu pomoći da dođu do njega da uzmu to mleko i da on može da odveze to mleko i da ga plasira. Ne kuka kao neki, ne blokira, ne izmišlja. Zadovoljan je i zahvalan državi koja mu je stvorila uslove da svoj proizvod plasira, da od njega živi i da planira da podigne proizvodnju”, rekao je Glišić.

Kako su meštani Gvozdaca rekli ministru, najpotrebnije im je asfaltiranje puta u dužini od 12 kilometara koji bi modernom saobraćajnicom sa Bajinom Baštom spojio čak pet sela.

Ministar je naglasio da tamo gde je više novca tu je i bes veći, ali da ljudi sa kojima je danas razgovarao nemaju vremena za to od svojih svakodnevnih obaveza vezanih za poljoprivredu.

„Oni žele da rade i da stvaraju za svoju decu i unuke. Ovde vidite neverovatan broj dece. U svakoj kući u kojoj smo bili žive po tri, četiri generacije. To je za mene fascinantno i predstavlja neverovatan pozitivan primer, kako se ljudi slože, dogovore i funkcionišu i nemaju oni kad da besne i da razmišljaju o bilo kakvim glupostima. Oni žele direktan kontakt sa ministrom, predsednikom opštine, odgovornim licem državnih i lokalnih institucija i da sa njima rešavaju te probleme kako bi im život bio lakši i kako bi mogli da rade još više”, kazao je Glišić.

Miloje Perišić, domaćin iz Gvozdaca čiji je dom ministar posetio, u svojim stajama ima 26 muznih krava i proizvodi 350 litara mleka dnevno, ali ima želju da poveća broj grla kako bi podigao i proizvodnju na 600 litara.

„Najvažniji nam je put koji smo predstavili ministru. On povezuje četiri sela. Svi meštani se nadaju u taj put. Ništa nam posebno ne treba i ne tražimo ništa pojedinačno. Samo tražimo pomoć za taj put”, rekao je Perišić.

Autor: Marija Radić