Politička kampanja protiv Miloša Vučevića ima jasan cilj uništenje konzervativne Srbije

Đurđev: Marinika će uspeti u nameri a želi mrtvog Vučevića, Irineja, Maticu, Porfirija, Vojvodinu i konzervativnu Srbiju zato što ima podršku svoje bratije liberala u samoj vlasti

- Marinika Tepić vodi kontinuiranu političku kampanju protiv Miloša Vučevića. To više nije pitanje pojedinačne krivične prijave niti jednog medijskog istupa. Reč je o sistematičnom nastojanju da se diskredituje političar koji predstavlja snažnu konzervativnu i državotvornu struju u Srbiji - ističe Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige.

- Gospođa Tepić mora da odgovori na jednostavna pitanja: Ima li dokaze? Ako ima neka ih javno objavi. Ko joj ih je dostavio? Da li se radi o zvanično pribavljenim dokumentima ili o falsifikatima koje dolaze iz politički zainteresovanih liberlanih krugova iz same vlasti? Zašto se iza liberalne Marinike kriju liberali iz same vlasti? Javnost ima pravo da zna da li je reč o pravnoj inicijativi ili o političkoj operaciji. Posebno je nedopustivo i potpuno jasno da je liberalnima prihvatljivo da se u političku borbu uvode deca. Tvrdnja da su deca išla na službena putovanja sa ocem je netačna. To nije politička kritika to je pokušaj moralne diskreditacije putem porodice. Porodica i maloletna lica moraju biti izvan političkih obračuna - ističe Đurđev.

- Očigledno je da je na udaru čovek koji uživa široku podršku birača, tradicionalne i većinske Srbije, ljudi koji se zalažu za stabilnost institucija, nacionalne interese i očuvanje vrednosnog poretka. Kada se jedna politička figura ne može pobediti programom, pokušava se diskreditacija konstrukcijama. Likvidacijom Vučevića žele da likvidiraju srpstvo u Vojvidini, pravoslavlje u Novom Sadu i srpska crkva na Limanu. Zato žele likvidaciju i mitropolita Irineja i sveštenika Nenada Stojšića i patrijarha Porfirija - napominje Đurđev.

Potpuno je jasno da u široj koordinaciji interesnih i ideoloških liberlanih krugova koji godinama nastoje da oslabe konzervativnu i državotvornu političku opciju u Srbiji - izričit je Đurđev.

- Gospođa Tepić ima punu mogućnost da svoje tvrdnje iznese pred nadležnim institucijama. Ukoliko poseduje dokumentaciju neka je objavi. Ukoliko nema onda je jasno da se radi o političkoj konstrukciji, a ne o pravno utemeljenoj prijavi - kaže Đurđev.

- Očigledno je da je na meti političar koji predstavlja stabilan i jak centar konzervativne politike u Srbiji. Napadi ovog tipa nisu usmereni samo na jednu ličnost, već na čitav vrednosni i politički pravac koji ta ličnost predstavlja politiku državnog suvereniteta, institucionalne stabilnosti i tradicionalnih vrednosti. - jasan je Đurđev.