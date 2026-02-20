PREDSEDNIK VUČIĆ SA GRAĐANIMA: Bor i istočna Srbija će da procvetaju kada ovde otvorimo aerodrom i kada uradimo sve puteve koji su nam u planu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa građanima Bora.

- Hvala vam na divnom dočeku! Moja je želja i mnogo mi je važno da tražim rešenje za puteve, jer oni znače život. Nastavićemo da radimo još više, a Bor i istočna Srbija će da procvetaju kada ovde otvorimo aerodrom i kada uradimo sve puteve koji su nam u planu - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav'' i dodao:

U Boru plate nisu niske, ali tu imamo dva problema – i dalje imamo jedan deo nezaposlenih i zato moramo da pronađemo još nekog investitora. Ljudi koji ne rade u RTB-u, s pravom misle da treba da imaju bolju ponudu od države.

- Drugi problem je zagađenje koje jeste manje, ali ja ću zamoliti mog prijatelja Si Đinpinga da kompanija Ziđin obrati pažnju na to, jer nam treba čist vazduh i zdrava deca u Boru i verujem da ćemo to uspeti da uradimo. Najveći problem Bora je bolnica. Onako kako izgleda Klinički centar u Beogradu, tako će izgledati i bolnica ovde, najmodernija i na ponos svim Boranima i celom okrugu - ističe Vučić.

- Govorio sam kratko, jer više želim vas da čujem i da odgovaram na pitanja - zaključio je Vučić.

Autor: Pink.rs