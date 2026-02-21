AKTUELNO

AUTOPUTEVI SAČUVALI ŽIVOTE: Zahvaljujući Vučiću, u 2025. godini najmanje poginulih u saobraćajnim nesrećama (VIDEO)

U 2025. godini zabeležen je najmanji broj poginulih u saobraćajnim nesrećama u istoriji Srbije, zahvaljujući izgrađenim autoputevima.

Koliko je života koji su spašeni zahvaljujući inicijativi i radu Aleksandra Vučića?

I kome su onda ruke krvave – onim blokaderima koji to nisu radili dok su bili na vlasti ili Vučiću?

- Uvek imate one koji zaustavljaju progres i one koji zemlju moraju da guraju napred. Nešto postoji što niko ne može da mi izbriše. U vreme kada sam bio predsednik Vlade ili predsednik Republike, izgradili smo više autoputeva i brzih saobraćajnica nego u prethodnih 70 godina. I kako da ne budem ponosan? - kazao je Vučić.

Broj poginulih u saobraćajnim nesrećama:

2007: 968

2025: 466

Gotovo duplo manje!

