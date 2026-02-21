I JANAF dobio licencu OFAC: Oglasila se uprava društva sa detaljima i datumom

JANAF d.d. je, u saradnji sa Vladom Hrvatske, obezbedio licencu koju je izdao OFAC-a, koja je važeća do 20. marta

Ovo je saopštila danas Uprava društva, na čelu sa predsednikom Stjepanom Adanićem i članovima Vladislavom Veselicom i Ivanom Barbarićem.

Licenca omogućava nesmetano sprovođenje svih aktivnosti vezanih za izvršenje Ugovora o transportu sirove nafte sa kompanijom NIS a.d, čime je zagarantovana stabilnost ključnih energetskih tokova u skladu sa međunarodnim obvezama.

Uprava JANAF-a ističe da odluka američke administracije potvrđuje odgovorno poslovanje društva i usklađenost aktivnosti sa poslovnim i strateškim ciljevima Hrvatske i Evropske unije.

Autor: D.Bošković