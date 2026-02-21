'VELIKI JE BROJ MINISTARA KOJI NE ZNAJU ŠTA SE DEŠAVA U NJIHOVOM RESORU' Krkobabić: Ne smemo da dozvolimo da neki i u 2026. 'spavaju' u svojim foteljama

Premijer Srbije Đuro Macut otvoreno je poručio da nije zadovoljan radom pojedinih ministara i da razmišlja o rekonstrukciji Vlade. Zamera im, kaže, to što su prisutniji na Instagramu nego u resorima koje vode.

O ovoj temi je, u okviru Jutra sa dušom govorio i Stefan Krkobabić šef poslaničke grupe PUPS-Solidarnost i pravda i potpredsednik ove partije.

- Svakako, da li će biti rekonstrukcije sada... Izbori su pred nama. Svi se slažemo, ne samo ministri, već deo celog državnog aparata. Narod gleda sveobuhvatno, i na predsednike opštine, svi koji su dobili legitimitet naroda. Moraju mnogo više da rade, da se zalažu. 2025. je bila teška, i sada ako pustimo da se neko u toj fotelji uspava i ove godine, to ne bi bilo dobro - naveo je Krkobabić.

Zato je ova sednica na kojoj je predsednik Vučić bio otrežnjenje za ministre, napomenuo je Krkobabić.

- Prošla je politika gde ministri izbegavaju razgovore, susrete sa narodom... Na ulicama moraju da budu. Imali smo haos na ulicama, imali smo haos sa strujom u nekim mestima, ministara nigde nije bilo - dodao je Krkobabić.

Kako je dodao, veliki je broj ministara koji nemaju pojma šta se dešava u njihovim ministarstvima, naveo je Krkobabić.

PRODAJA ŠOLAKIVIH MEDIJA

- Preuzeli su na sebe drugu ulogu, osim te koja je izrazito politička. U jednom trenutku su se povukle političke organizacije. Oni šalju poruke, a vi kada odgovorite, oni kažu da je napad na nezavisne medije - rekao je Krkobabić.

To je sada primenila blokaderska lista, dodaje on.

- Tome je sada očito kraj - rekao je Krkobabić.

Autor: D.Bošković