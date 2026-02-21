PRAVO MALO ČUDO NA ISTOKU SRBIJE! Vučić: Prahovo je od velikog značaja za napredak cele Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar boravi u poseti Zaječarskom i Borskom okrugu.

Vučić je najpre posetio selo Sastavak kod Knjaževca, a trenutno se nalazi u Prahovu.

- Da vas pozdravim i da vam se zahvalim, mnogo su veliki planovi za Prahovo, ne samo za izgradnju luke, već i tri fabrike, da Negotin postane pravi centar hemijske industrije. Ono što je za vas iz Negotina bitno, obilaznicu ćemo da izgradimo, drugo je državni put Brza Palanka - Negotin - rekao je Vučić.

Istakao je da su veliki planovi za Prahovo i to ne samo za izgradnju luko do 2008. godine.

- Dve stvari ćemo ovde uradimo, to je obilaznica 12,7 km da ne bi teški kamioni prolazili kroz centar Negotina, drugo je državni put Brza Palanka-Negotin 29 kilometara, a onda ako nam ovo uspe to će biti pravo malo čudo na istoku Srbije - rekao je Vučić radnicima ispred fabrike Eliksir.

Nakon toga sledi obilazak sela Klokočevac.

Vučić je potom započeo obilazak fabrike.

- Hemijska industrija je izvor i suština svega - rekao je Vučić.

- Planovi su im veliki, hoće još 3 fabrike ovde. Grade stambeno naselje za inženjere i radnike, 520 stanova. Ovde pravimo luku u Prahovu sa 7 vezova. To služi za sirovinu, za đubrivo - rekao je predsednik.

Kaže da imaju velike projekte oko iskorišćavanja energije i komunalnog otpada.

Govoreći o dualnom obrazovanju, Vučić kaže:

- Nisam zadovoljan kako nam to ide. Tu su se svi trudili, ali samo da nam prođe još jedan dan. A to što imamo, uspešniji smo od drugih u regionu.

Vučiću su rekli da je ovde bilo 5.000 radnika, ali da je zatečeno 215.

- Nikada nisam do kraja verovao u sve vas ovde. Uvek sam mislio Potemkinova sela, preterujemo. A kada sam video razvojni plan pre 2 godine, onda sam rekao dajte sve što imamo para za Prahovo da bismo mogli da podižemo ceo Borski okrug, jer nam je to bukvalno život ovde, ne računajući Zi Đin i RTB Bor. Ovo nam je treći najveći poslodavac, posebno uz razvoj luke i ono što oni planiraju, biće čudo. Mnogo će ljudi da nam se vrati, posebno u Negotin - rekao je Vučić.

Ističe da je pričao sa Modijem i da mu je rekao da su veoma zainteresovani.

- Dva puta sam mu pomenuo đubrivo i oni su posle Kine najveći potrošači. Nemojte dai mamo sumnje da možemo da pomognemo da tu radimo dobar posao. Mnogo sam srećan što sam ovde i što ćete sami moći da vidite kako ovo izgleda - rekao je Vučić.

Autor: S.M.