VUČIĆ U KLADOVU: Turizam i Đerdap su najveća razvojna šansa, obnovićemo Trajanov most!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete Kladovu da turizam, uz hidroelektranu Đerdap, predstavlja najveći potencijal za napredak ovog kraja, ali i okolnih mesta poput Tekije i Brze Palanke.

Obnova Trajanovog mosta kao novi simbol Dunava

Odgovarajući na pitanja meštana u Centru kulture o sudbini ostataka čuvenog mosta iz rimskog doba, Vučić je potvrdio da će država investirati u njegovu rekonstrukciju.

— "Turizam je, uz Đerdap, najveća šansa Kladova. Interesuje me šta tačno očekujete i u šta da uložimo novac kako bismo najbolje iskoristili taj potencijal", poručio je predsednik, pozvavši građane da daju konkretne ideje za projekat obnove mosta.

Rešavanje problema meštana: Od struje do groblja

Tokom razgovora, otvorena su i brojna komunalna pitanja. Milijana Krstić iz Stare Brze Palanke ukazala je na problem nedostatka struje na salašu u mestu Alun, na šta je Vučić odgovorio da će legalizacija objekta otvoriti put za hitno rešavanje ovog problema.

Takođe, predsednik je naložio ministru finansija Siniši Malom da u saradnji sa "Srbijavodama" reši problem plavljenja starog groblja u Brzoj Palanci izgradnjom adekvatnog kanala.

Povratak kladovskog kavijara?

Posebno interesovanje izazvalo je pitanje sudbine starog ribnjaka koji ne radi tri decenije. Vučić je najavio razgovor sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem kako bi se pronašao privatni investitor spreman da obnovi proizvodnju riblje mlađi i čuvenog kavijara, što bi dodatno osnažilo brend Kladova.

