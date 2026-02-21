PUKAO MARŠ NA PRAVOSUĐE: Članstvo iskuliralo organizatore, odazvalo se svega 70 sudija i tužilaca!

Kako nezvanično saznajemo u dobro obaveštenim strukovnim krugovima, takozvani skup „Marš za pravosuđe“ u potpunosti je pukao. Iako je šetnja najavljivana kao veliki protest struke, brojke na terenu govore potpuno drugačiju priču.

Osipanje već na početku

Skup je počeo ispred zgrade Generalštaba, gde se odazvalo nešto više od 2.300 ljudi. Međutim, već nakon šetnje do Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK), taj broj se drastično osuo na svega 1.200 ljudi.

Iako su CEPRIS, Udruženje tužilaca, kao i nelegalne grupe naslovljene kao „Sindikat sudske vlasti“ i „Odbrana struke“ pozvali sudije i tužioce da protestuju zbog usvajanja izmena i dopuna pravosudnih zakona, čak ni njihovo sopstveno članstvo im se nije odazvalo.

Ko je zapravo šetao?

Prema informacijama dobro obaveštenog izvora, pozivu se odazvalo svega 70 sudija i tužilaca, među kojima su bili i oni u penziji. Glavnu „brojnost“ skupu dali su:

Dobro poznati blokaderi;

Politički aktivisti;

Advokati – bivši saradnici aktuelne vlasti.

Situacija ispred TOK-a

Ispred zgrade u Ustaničkoj ulici, ovih 1.200 blokadera dočekalo je svega 8 od 21 tužioca TOK-a, na čelu sa šefom Mladenom Nenadićem.

Na stepenicama se, radi slikanja, „naguralo“ još osmoro zapisničara, saradnika i vozača, od kojih je jedan suprug tužiteljke Bojane Savović – članice CEPRIS-a i Proglasa, koja je dobro poznata po kršenju svih mogućih zakona.

"Marš za pravosuđe“ je pukao jer 4.000 sudija i tužilaca u Srbiji odlično zna da im je političko delovanje, a naročito mešanje u nadležnosti zakonodavne vlasti, strogo zabranjeno i Ustavom i zakonima.

Autor: Dalibor Stankov