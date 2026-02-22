'SRAMOTA JE DA VUČIĆ DOĐE IZ INDIJE U BOR I ZATEKNE OVAKVO STANJE' Stamenkovski: Lokalne samouprave su neme i nezainteresovane, a upozorene su!

U okviru dvodnevne posete Zaječarskom i Borskom okrugu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, između ostalog, boravio i u Boru gde je razgovarao sa građanima, a kada mu se obratila žena po imenu Gordana Karić i ispričala svoj problem, u sali je zavladao muk, a on se uhvatio za glavu.

- Lečio se i Nišu od visokog krvnog pritiska i tahikardije. Pije lekove i za pritisak i za srce. Nikada nismo uzeli pomoć države, unazad tri, četiri godine. Inače smo korisnice socijalne pomoći. Međutim, problem je što već 9 meseci ne primim nijedan dinar, Centar za socijalni rad ne govori o čemu je problem. Imam svu dokumentaciju - ispričala je gospođa Karić.

O ovoj temi je u okviru Jutra sa dušom govorila ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

- Na stotine parova u Srbiji čeka usvojeje. Postoje baze usvojitelja, dece, koja nemaju staratelje, i samim tim mogu da uđu u proces. Postoje rzalozi zašto se to sporo odvija. Oni koji žele da postanu roditelji, a ne uspevaju, ili neki preuzmu prigu o svojim rođacima. To je bolno, osetljivo, sve drugo je sporedno, i kada se o tome priča, to je posebna emocija - rekla je Stamenkovski.

Bilo je dosta optužbi, tabloidi, analitičari na mrežama, tvrdili su da Srbija prodaje decu u inostranstvo, rekla je ona.

- To su međunarodna usvojenja, u svom mandatu sam radila na tome da prepoznamo najbolji interes deteta, da ne ulazimo u taj proces, ako to nije poslednja opcija, kaže Stamenkovski dodajući da je interes da deca ostanu u Srbiji.

- Srbija se bori da pruži zaštitu porodici. Vrlo me potreslo obraćanje gospođe u Boru. Smatram da predsednik ne treba da dođe u Bor iz Indije i da sluša ovakve stvari. Dakle, nadležno je i moje ministarstvo. Ja sam upozoravala upravu, zahtevala reakciju u Boru. Oni nemaju pravnika, u više navrata sam insistirala da se ovakva stvar reši. Molim pravnike koji žive u Boru da se jave, i zaposliće se. Za mene je nemoguća misija da ovim mora da se bavi šef države, lokalne samouprave su neme i nezainteresovane - kaže Stamenkovski.

Ako ću ja da nosim konsekvence jer upozoravam ljude da rade svoj posao, nosiću ih, dodala je.

- Upozoravali smo direktorku, i šta, Vučić treba da dolazi iz Indije da mu se ovako nešto priredi? - doa

Autor: D.Bošković