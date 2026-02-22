MINISTAR MALI POKAZAO KAKO MU IZGLEDA RADNI DAN KAD IDE S VUČIĆEM: Od jutarnjeg brijanja do kasnog popodneva, evo šta je sve radio i gde je bio (VIDEO)

Ministar Mali juče je s predsednikom Aleksadrom Vučićem obilazio taj kraj i razgovarao s građanima u mestima Zaječarskog i Borskog okruga.

Mali je pokazao kako je tekao jedan njegov dan, od ustajanja ujutru i brijanja, preko putovanja iz mesta u mesto, do kasnih popodnevnih sati kada je predsednik razgovarao s brojnim građanima u Kladovu.

Vučić je tom prilikom poručio sledeće:

- Mnogo mi je drago što vas vidim i veliko hvala što ste se odazvali pozivu. Što se tiče infrastrukture u Kladovu, dobro je da smo uvek nezadovoljni, ali ono što je važno jeste da smo rekonstruisali put od Kladova do Milanovca i dalje ka Golupcu.

- Važno je i to što smo uspeli da obezbedimo novac za nastavak finansiranja brze saobraćajnice od Golupca, od Golubačke tvrđave i Brze Palanke. Tada ćete do Beograda moći da stignete za manje od dva sata. To će biti i novi signal investitorima, onima koji hoće da otvore radna mesta, a verujem da ćemo moći da privučemo i deo naših ljudi iz inostranstva.

- Zdravstveni centar krećemo da radimo, a mislim da je posebno važno da vidimo kako da napravimo neki pogon da možemo da zaposlimo ljude, naročito dame, jer bi to bio dobar signal za povratak ljudi iz inostranstva.

- Fetislam smo uradili lepo, ali moramo da radimo na još turističkih i sportskih sadržaja, kako bismo privukli što više turista. Najvažnije je da ljudi mogu da dobiju posao. Đerdap takođe mora da se ponaša odgovornije kada je u pitanju briga o infrastrukturi, a verujem da će u Kladovo da se slije veliki novac uz ogromnu investiciju kakva je Đerdap 3. To će biti nova era za Kladovo, nešto što će mnogo da znači za celu Srbiju.

- Veliko hvala zbog toga što ste se uvek ponašali ozbiljno i odgovorno, što ste uvek voleli svoju zemlju i što vam je ona uvek bila preča od svega.

- Dragi prijatelji, došao sam da vas čujem i da odgovorim na vaša pitanja. Uvek od vas naučim nešto novo i zato mi je dragoceno da sa vama razgovaram, zaključio je predsednik Vučić u razgovoru sa građanima Kladova.

Autor: Iva Besarabić