U novom izdanju emisije "Hit Tvit" voditeljka Verica Bradić zajedno sa svojim gostima analizira najvažnije događaje koji su obeležili nedelju za nama.

Večerašnji sagovornici koji će pokušati da odgonetnu ključne društveno-političke teme su: Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke, Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik "Informera" i Olivera Zekić, medijski stručnjak.

Gosti će se, između ostalog, dotaći gorućih pitanja:

- Prodaja SBB-a: Zašto je Draganu Šolaku i njegovim saradnicima, nakon inkasiranih 1,5 milijardi evra, za sve i dalje "kriv" predsednik Vučić?

- Slučaj Brent Sadler: Kako je poznati novinar postao tema domaće javnosti?

- Medijska scena: Analiza izveštavanja N1 i Nove S.

Predlog broj 1.

Gospođa Zekić je nakon odlgedanog predloga broj 1. rekla je da osim okvira u kojem radi N! i Nova S ne vidi ništa osim sopštenja i kuknjave koje stalno objavljuju ne shvatajući da su prodati.

- Ljudi kupljeni ste , šta tu nije jasno - rekla je Zekić.

Ona je dodala da ovo nije samoupravljanje već kapitalizam i da ne postoji mediji koji je nezavistan nigde u svetu to je šarenba laža i narativ EU I Amerike da su mediji nezavisni, mediji zavise od toga koji pravac zauzima njihov vlasnik.

Vojislav Šešelj rekao je da je za razliku od afera koje smo imalo da ovo javnost uverava.

- Ja mislim da svaki novinar ima pravo da piše šta god želi i da objavi u svojim novinama, kod nas je potpuna sloboda štampe uvedene u vreme Sloboadan Miloševića. Setite se koliko smo imali dnevnih , mesečnih i raznih drugih listova - rekao je Šešelj.

Kako je rekao svako može da izdaje novine al i da to nemo može onaj ko nema para i to na sopstveni rizik.

- Ako pojedinci i grupe nemaju sopstvenih para da štampaju novine onda neka formiraju političku stranku neka se izobre na izborima da uđu u parlament i moći će da se izbore za budžet da štampaju svoje novine - rekao je Šešelj.

Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera je rekao da je sve ovo što namse prezentuje protekle nedelje manipulacija i strašna laž. On je doneo izvod iz tri ugovora koji su oni potpisali pre godinu dana.

- To su ugovori o prodaji Šolakovih svih firmi ukupna cena je milijardu i petsto sedam miliona evra - naveo je Vučićević.

Kako je rekao sada se osporava kupcu pravo da upravlja svojom imovinom što je u svetu neshvatljivo.

- Svi oni pričaju kako ništa nisu hteli sa Telekomom, ali pogledajte na ugovoru datum još 2024. su dogovarali da prodaju sve. Neki od ovih urednika i novinara koji sada skiče i viču da su nezavisni imali su potpisan sporazum sa Šolakom da deo para od prodaje ide i njima - rekao je Vučićević.

Kako je rekao tek će se saznati šokantne informacije oko prodaje.

Gospođa Zekić rekla je da ima utisak da Šolak negde sedi i da ih podbada da pišu histerična saopštenja.

- Brent Sadler se čuo sa top menadžmentom na N1 i Nova S osim sa Dražom Petrovićem koji ne zna engleski i nema ni fakultet i ono što moje insajderske informacije kažu da je količina šlihta iponiznosni prema gospodinu Brentu bila tolika da je čak i on bio šokiran, oni imaju jednu priču za javnost, a drugu pred upravom - rekla je Zekić

Šešelj je pokrenuo temu o porezu kada su Šolakovi mediji u pitanju kao je rekao ne može da se imovina nalazi u Srbiji a da za se zvanično nalaze u inostranstvu i da za sebe kažu da su pekogranična televizija.

Zekić je dodala da se REM godinama dopisivali sa regulatornim telom u kojem se nalazi sedište Šolakovih medija i da su stalno podnosili prigovore regulatornim telom u Luksenburgu gde je sedište njihovih medija i da im nisu mogli ništa.

Autor: D.S.