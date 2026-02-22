'PRAHOVO JE OD VELIKOG ZNAČAJA ZA UKUPNI NAPREDAK SRBIJE' Vučić: Uspeli smo da napravimo da to bude bolje nego ikada, ali moramo još mnogo da radimo

Na Instagram profilu Srpske napredne stranke objavljen je snimak sa posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Prahovu.

Vučić je istakao da je ovo naselje od ogromnog značaja za celokupni napredak naše zemlje.

- Prahovo je od velikog značaja za ukupni napredak Srbije, ne samo ovde za Krajinu Negotinsku i istok Srbije, već za celu našu zemlju. Kada mi budemo završili brzu saobraćajnicu do Brze Palanke, bez muke će da stižu za dva sata. Ali nije samo pitanje sata uštede, ili dva sata, pitanje je sigurnosti puta. Pitanje je lepote puta, mučenja u vožnji. Uspeli smo da to bude bolje nego ikada, ali moramo još mnogo, mnogo, mnogo da radimo i ulažemo u lokalnu infrastrukturu - rekao je predsednik Srbije.

Autor: Iva Besarabić