OD ANKARE, MINHENA I NJU DELHIJA, DO JASIKOVA, SASTAVKA I PRAHOVA! Ovako je izgledala nedelja predsednika Vučića - Najsmelija vizija u modernoj istoriji Srbije! (VIDEO)

"Od Ankare, Minhena i Nju Delhija, do Jasikova, Sastavka i Prahova" - predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju na izmaku.

- Desetine hiljada pređenih kilometara, susreti sa brojnim svetskim liderima iz oblasti politike i biznisa, a ja uvek najsrećniji kada se vratim u moju Srbiju i kada razgovaram sa našim ljudima.

- Na njihovim licima video sam energiju i entuzijazam, koji mi daju snagu da ispunim obećanja i da se borim za sve ono za šta se zalažem svih ovih godina.

Kako ističe Vučić Srbija više ne čeka nikoga. Ubrzano ide napred i to više niko nikada neće moći da zaustavi.

- To je ujedno i početak ostvarenja mog najvećeg sna i najsmelije vizije u modernoj istoriji Srbije - da nikada više ne propustimo napredak sveta, već da budemo lideri i predvodnici. Ljude, pamet i energiju za to imamo.

"Živela Srbija" - zaključio je Vučić.

Autor: Iva Besarabić