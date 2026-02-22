DAČIĆ S DUBOKIM ŽALJENJEM PRIMIO TUŽNU VEST: Bio je moj veliki prijatelj i politički saborac, ugledni državni funkcioner

Potpredsednik Vlade Srbije Ivica Dačić, uputio je saučešće povodom smrti bivšeg ministra spoljnih poslova i nekadašnjeg ambasadora pri UN Vladislava Jovanovića, ističući da je Srbija izgubila istaknutog diplomatu i državnika čiji je rad ostavio trajan pečat u međunarodnim odnosima.

- Sa dubokim žaljenjem primio sam vest o smrti Vladislava Jovanovića, čoveka koji je decenijama dostojanstveno predstavljao našu zemlju u svetu i svojim znanjem, iskustvom i smirenošću ostavio snažan trag u srpskoj diplomatiji.

Njegova posvećenost državnoj službi, učešće u složenim pregovorima i nepokolebljivo zalaganje za mir i dijalog ostaju kao vredan amanet generacijama koje dolaze.

Bio je moj veliki prijatelj i politički saborac, patriota, izvrsni diplomata i ugledni državni funkcioner koji se tokom čitavog života zalagao za Srbiju i srpske interese.

Porodici, prijateljima i svima koji su ga poštovali upućujem izraze najdubljeg saučešća - navodi se u saučešću ministra Dačića.

Autor: S.M.