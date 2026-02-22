AKTUELNO

VUČIĆ IZJAVIO SAUČEŠĆE POVODOM SMRTI VLADISLAVA JOVANOVIĆA: Umnogome oblikovao spoljnu politiku naše zemlje u teškim vremenima, do poslednjeg dana lojalan Srbiji

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je saučešće povodom smrti Vladislava Jovanovića, bivšeg ministra spoljnih poslova i nekadašnjeg ambasadora pri UN.

- Sa tugom sam primio vest o smrti Vladislava Jovanovića, jednog od poslednjih velikih diplomata starog kova, koji je svojim iskustvom, kao i promišljenim i odmerenim nastupom, umnogome oblikovao spoljnu politiku naše zemlje u teškim vremenima tokom kojih je savesno i predano obavljao svoje odgovorne dužnosti.

- Svedok prelomnih istorijskih trenutaka kako u našoj zemlji, tako i na svetskoj političkoj sceni, Vladislav Jovanović je uložio ogromno znanje u pokušaj da pozicionira zvanične državne stavove i principe u svetu koji nije bio spreman da ih čuje i poštuje. Ipak, ostao je do kraja dosledan načelima stare škole diplomatije i do poslednjeg dana lojalan Srbiji i njenom narodu.

- Izražavam duboko saučešće porodici, prijateljima, kolegama i poštovaocima njegovog nesebičnog patriotskog zalaganja za dobrobit Srbije. Neka počiva u miru.

