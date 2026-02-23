KO U JTOK ŠTITI UBICE ADVOKATA OGNJANOVIĆA? Uglješa Mrdić postavio nezgodna pitanja

AKTUELNO

Foto: TV Pink Printscreen

Neko je obavestio ubice o svedoku.

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić primetio je da je na protestu ispred Javnog tužilaštva za organizovani kriminal govorio i Vladimir Prijović, tek izabrani predsednik Advokatske komore Beograda.

Mrdić je zato ovom advokatu postavio nekoliko pitanja na koja bi ovaj trebalo momentalno da odgovori.

- Nazivao je Prijović ministre kriminalcima, a kao advokat bi morao da poštuje pretpostavku nevinosti. No, ostavimo to njegovoj političkoj ostrašćenosti i možda neznanju. Nego, Prijoviću, kada ste već videli javnog tužioca Nenadića, što ga ne pitaste zašto osam godina drži i fioci predmet ubistva njegovog kolege, advokata Miše Ognjanovića, koji je bio član Advokatske komore Beograda čiji ste vi danas predsednik? Zašto ne pitaste Nenadića otkud taj predmet kod njega u fioci kada ne postoji odluka vrhovnog javnog tužioca o prebacivanju ovog predmeta iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u JTOK? Zašto ne pitaste Nenadića zbog čega štiti ubice advokata Ognjanovića? Za čiji račun to radi i za koji kriminalni klan? Ili da ga pitate kako je to svedok ubistva advokata Ognjanovića, koji je dao izjavu u JTOK, pušten na ulicu bez zaštite i ubijen posle nekoliko dana!? Da vam Nenadić kaže da li je on ili neko iz JTOK po njegovom nalogu javio Ognjanovićevim ubicama da se JTOK-u javio svedok ubistva? - pitao je poslanik Mrdić.

Zatim je zaključio da je Prijović sve to mogao da pita Nenadića, samo da je smeo ili hteo.

- Nekada su, predsedniče Advokatske komore Beograda, advokati protestovali posle ubistva kolega, a vi danas s Nenadićem, koji štiti njegove ubice, vodite politiku. A politika vam je takva da neko može da učestvuje u ubistvu vašeg kolege ako sa vama deli ista politička uverenja - zaključio je Uglješa Mrdić.

Autor: A.A.

