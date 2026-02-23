ĐACI SE DANAS VRAĆAJU U KLUPE! Evo kad ih čeka sledeći raspust

Sretenjski raspust je, zbog vikenda, trajao ukupno devet dana.

Učenici srednjih i osnovnih škola u Srbiji, koji su bili na raspustu povodom Dana državnosti, danas se vraćaju u školske klupe.

Sretenjski raspust, prema školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, za većinu osnovaca i srednjoškolaca u Srbiji trebalo je da traje od ponedeljaka 16. do petka 20. februara, ali zbog neradnih dana vikendom đaci su odmarali devet dana.

Za razliku od svojih vršnjaka iz centralne Srbije, učenici srednjih i osnovnih škola AP Vojvodine nisu imali raspust. Za njih je nastava počela prvog radnog dana posle Dana državnosti, koji se ove godine praznovao 15, 16. i 17. februara.

Novi raspust u aprilu

Đaci u Vojvodini neće ostati uskraćeni za odmor, jer će od 3. do 14. aprila biti na prolećnom raspustu, dok će raspust za ostale učenike u Srbiji za Uskrs trajati od 10. do 14. aprila.

Za sve osnovne i srednje škole, osim vojvođanskih, kalendare rada utvrđuje Ministarstvo prosvete, dok pravilnike rada u školama u Vojvodini određuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.

Kraj školske godine je u celoj državi istog dana

Bez obzira na razlike škola u Vojvodini i ostatku Srbije kraj godine je isti za sve i zavisi od tipa škole i uzrasta.

Maturanti gimnazija školsku godinu završiće 22. maja, dok je poslednji školski dan za osmake i maturante srednjih stručnih škola 29. maj.

Osnovci od prvog do sedmog razreda časove će imati do petka, 12. juna, a za srednjoškolce koji u ovoj godini pohađaju razred koji nije završni nastava će trajati do 19. juna.

