VUČEVIĆ POSLAO JASNU PORUKU BLOKADERIMA: Nećemo dozvoliti kamenovanje i vređanje vladika naše crkve

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da se neće dozvoliti da neko kamenuje i vređa vladike srpske crkve, da sprečava gradnju hramova i slobodu bogosluženja, kao ni da proglašava ideologiju važnijom od srpskog identiteta i interesa, od vekovnih tradicija i svetinja.

U autorskom tekstu za Srpski telegraf Vučević je ocenio da "blokadersko-separatističko zajedništvo" počiva na ideološkom jednoumlju, na totalitarnoj svesti, koja želi da „skvotira crkve“ kako to, kako je naveo, kaže "današnji glavni komesar ovog pokreta Dinko Gruhonjić".

- Njihovi junaci nisu Miletić, Stratimirović i Laza Kostić. Ne, blokaderi su sledbenici istorijskih sila koje su proganjale, suzbijale i hapsile junake srpskog severa. Oni sanjaju novi Aradski logor za neistomišljenike, a srpskim arhijerejima priželjkuju sudbinu Svetog Irineja ispovednika bačkog, jednog od najumnijih i najplemenitijih vladika u istoriji naše Crkve - rekao je Vučević.

Istakao je da smo ovih dana svedoci izliva mržnje i uvreda usmerenih na patrijarha, arhijereje i sveštenike Srpske pravoslavne crkve kojima je, kako kaže, grupa izgrednika htela da onemogući slobodu kretanja u Novom Sadu i to na dan kada se obeležavalo dva veka postojanja Matice srpske.

- Oni koji misle da su takvi napadi slučajni ili da su samo stvar mržnje ostrašćenih blokadera prema državnom rukovodstvu. Ovo je nešto drugo. Smišljeno i na nacionalne simbole usmereno nasilje. Udar na srpsku crkvu, Maticu srpsku, Srpsko narodno pozorište, u srpskoj Atini. To je idološka borba za povratak rasrbljene Vojvodine, u kojoj Srem, Banat i Bačka nisu 'tri srca junačka', već konstituenti komunističke ravničarske utopije - bez Boga, srpstva i kontinuiteta sa onima koji su stvorili Maticu srpsku 1826. i 'Vojvodinu Srbiju' tj. Srpsko Vojvodstvo 1848. godine - naveo je Vučević.

On je podsetio da su Svetog Irineja vojvođanske vlasti držale u kućnom pritvoru godinama, da bi ga 1946. teško povredili prilikom kamenovanja Vladičanskog dvora.

- Kada je pokazao da ga to neće sprečiti da obilazi svoju eparhiju i služi Bogu i narodu, napali su ga u Odžacima, na Preobraženje iste godine i pretukli tako da se nije oporavio do svoje smrti, 1955. To su učinili ljudi, najvećim delom Srbi, obnevideli od ideologije koja ih je lišila identiteta, vere, vaspitanja i stida. To su učinili čoveku koji je iz pakla hortijevskog logora Šarvar spasao skoro tri hiljade srpske dece - naveo je Vučević u autorskom tekstu.

Vučević je rekao da danas ustaju "ostrašćeni batinaši, ogrnuti šalovima i zastavama tuđih boja, protiv patrijarha srpskog Porfirija, koji je decenijama oplemenjivao Novi Sad i Bačku, kao vikarni episkop i duhovno čedo vladike Irineja Bulovića".

- Ova dva duhovna gorostasa koje je iznedrio sever Srbije zaslužna su, sa ostalim duhovnicima sa celog srpskog prostora, za obnovu duhovnog života, podizanje novih hramova i širenje humanitarne misije crkve svuda gde živi naš pravoslavni narod. To ne mogu da im oproste, kao ni kanonizaciju Svetih mučenika bačkih, koji će se posebno poštovati u crkvi na Limanu, u blizini mesta gde su stradali 1942. godine. Iako je u Novom Sadu, od 1990. godine izgrađeno više hramova u urbanim sredinama, crkva na Limanu je proglašena za centar nekakave inkvizicije, koja preti dauništi poslednje ostatke titoističkog, autonomaškog i antisrpskog nasleđa „Slobodne Vojvodine - rekao je Vučević.

On je istakao da niko ko se plemenito borio protiv zla u Drugom svetskom ratu nije zaboravljen, niti će biti.

- Savremena Srbija ne omalovažava, niti iz istorije briše ikoga zato što je bio komunista, ali odbacuje one koji izvrću nasleđe SFRJ da bi dehumanizovali našu Crkvu, nacionalne institucije i srpski identitet. Naš narod će sačuvati Srbiju u našem Vojvodstvu, uz našu Crkvu i sve ono na šta smo vekovima ponosni u Bačkoj, Banatu i Sremu - naveo je Vučević u autorskom tekstu za Srpski telegraf.

