OVO JE NAJSTRAŠNIJE ŠTO SE DOGODILO U ISTORIJI SRBIJE! Blokader u Novom Sadu uradio groznu stvar iza leđa predstavnika Vojske Srbije (VIDEO)

Tokom manjeg protesta koji su organizovali blokaderi u Novom Sadu, meta ismevanja blokadera ponovo je bio jedan od stubova države - ali ovog puta to nije bila Crkva, već Vojska!

Tek što je prošlo nedelju dana - a scene iz Novog Sada se ponavljaju, samo u drugačijoj postavi.

Prethodni put su blokaderi hulili na predstavnike SPC, kada su vređali vladiku Joanikija na platou ispred Srpskog narodnog pozorišta u tom gradu i uzvikivali uvrede na račun patrijarha Porfirija, a sada je meta bio predstavnik Vojske Srbije.

Na snimku koji je Informeru dostavljen vidi se mladić koji ide iza vojnog predstavnika i rukama imitirа nacistički pozdrav - i to u gradu gde je racija tokom Drugog svetskog rata odnela brojne živote - čak 3.809.

Skandalozno ponašanje snimljenog blokadera pokazuje da nema poštovanje ni prema prema Vojsci Srbije, ali ni da ga istorija nije mnogo naučila.

Pogledajte kako je to izgledalo u video-snimku ispod teksta.

Autor: A.A.